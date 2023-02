Gods and Monsters, le premier chapitre du nouveau DC Universe

Une histoire interconnectée pour des licences et des personnages emblématiques de DC Comics à travers des films, des séries télévisées et des séries d'animation.

L’ensemble des nouveaux projets de DC Studios se déroulent dans le même univers commun et se partageront fréquemment des personnages. Cependant, bien qu’ils ne soient pas inclus dans Gods and Monsters, il y aura des films qui se dérouleront en dehors du nouveau DC Universe, comme Joker : Folie à Deux (4 octobre 2024) du réalisateur Todd Phillips et The Batman – Part II (3 octobre 2025) du réalisateur Matt Reeves.

Peter Safran de DC Studios a déclaré :

Nous sommes ravis de partager avec les fans les dix premières histoires qu’ils peuvent attendre de notre nouveau DC Universe, avec certains de nos personnages les plus connus ainsi que la prochaine génération de personnages de marque. Gods and Monsters raconte des histoires cohérentes qui mettent en avant l’amour, la compassion et la bonté innée de l’esprit humain, le tout conçu pour minimiser la confusion du public et maximiser son engagement sur toutes les plateformes.

Les films de Gods and Monsters

Superman : Legacy – Ecrit par James Gunn, le film sortira en salles le 11 juillet 2025 et se concentrera sur Superman qui doit trouver un équilibre entre son héritage kryptonien et son éducation humaine

The Authority – Les personnages de WildStorm rejoindront le DCU alors que les membres de The Authority prendront les choses en main pour faire ce qu’ils pensent être juste

The Brave and the Bold – Le DCU présentera son Batman et son Robin dans cette histoire père-fils inhabituelle inspirée de la série de comics de Grant Morrison

Supergirl : Woman of Tomorrow – Cette aventure de science-fiction, qui sera basée sur les histoires étonnantes et primées de Tom King dans les comics récents, présente une Supergirl que les spectateurs n’ont pas l’habitude de voir

Swamp Thing – Le film se penchera sur les origines sombres de Swamp Thing, la créature des marais

Les séries de Gods and Monsters