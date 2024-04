Confirmation de Matrix 5 : Réactions mitigées et défense de Resurrections par les Fans

L'annonce du cinquième volet de Matrix sans les Wachowski suscite des réactions mitigées chez les fans, certains se mobilisant même pour défendre Resurrections. Qu'en pensez-vous, cette nouvelle vous laisse-t-elle indifférent ?

Matrix 5 : le départ des Wachowski divise les fans

L’annonce récente de la réalisation de Matrix 5 sans les Wachowski a provoqué des réactions mitigées parmi les fans. Certains défendent même Matrix Resurrections, le dernier opus de la saga. Alors que la trilogie originale, réalisée par les Wachowski entre 1999 et 2003, a marqué les esprits, la relève a été confiée à Drew Goddard, connu pour son travail sur World War Z et Seul sur Mars.

Des réactions partagées sur les réseaux sociaux

Peu après l’annonce officielle par Warner Bros., les fans ont exprimé leurs réactions sur les réseaux sociaux. Certains approuvent cette décision, d’autres sont plus réservés. Les avis sont pour le moins divisés sur l’idée d’un nouveau film Matrix sans les Wachowski, poussant certains à réévaluer Resurrections.

Des suites décevantes malgré le succès du premier film

Matrix, plus qu’un succès critique et commercial, est devenu une référence incontournable de la science-fiction. Cependant, malgré son statut iconique, les tentatives de suite ont généralement déçu. Les notes de Matrix Reloaded et Matrix Revolutions ont été en dessous des attentes, malgré leur succès au box-office. Quant à Matrix Resurrections, les avis ont été mitigés et le film a déçu au box-office.

Un nouveau réalisateur pour relancer la franchise

En dépit de leur contribution indéniable à la science-fiction, les Wachowski n’ont pas réussi à donner suite à leur premier succès. C’est pourquoi Warner Bros. a décidé de confier la réalisation du prochain opus à Drew Goddard. Ce dernier, à l’origine de films de science-fiction tels que Cloverfield, La Cabane dans les bois et Seul sur Mars, aurait proposé une nouvelle idée prometteuse pour continuer l’univers de Matrix tout en restant fidèle à l’œuvre des Wachowski. Reste à voir si Matrix 5 tiendra ses promesses.