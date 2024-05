Kristen Stewart et Oscar Isaac se retrouvent dans un nouveau film de vampires

L'actrice vedette de Twilight revient dans le monde des vampires avec un nouveau thriller avec Oscar Isaac.

Tl;dr Kristen Stewart revient au genre vampire dans un nouveau film.

Elle partagera l’affiche avec Oscar Isaac dans Flesh of the Gods.

Le film sera différent de ses précédents projets de vampire.

Stewart a évolué en tant qu’artiste depuis la fin de Twilight.

Kristen Stewart de retour dans l’univers des vampires

Kristen Stewart, éternelle Bella Swan de la saga Twilight, revient dans le monde des vampires. Cette fois-ci, elle partagera l’écran avec Oscar Isaac dans le film Flesh of the Gods. Le film est réalisé par Panos Cosmatos, connu pour son thriller Mandy, et produit par Oscar Isaac et Gena Konstantinakos pour Mad Gene Media avec Hyperobject Industries.

Kristen Stewart, Oscar Isaac Teaming for Hedonistic '80s Vampire Thriller 'Flesh of the Gods' From 'Mandy' Director Panos Cosmatos https://t.co/wY7wWoXmzF — Variety (@Variety) May 2, 2024

Un film différent de Twilight

Flesh of the Gods promet d’être très différent de la saga Twilight. L’intrigue se déroule dans le Los Angeles des années 1980, où un couple marié, Raoul et Alex, plonge chaque soir dans un monde de débauche, de sensations fortes et de violence. Le film s’inspire d’une variété de genres et de titres, incluant des thrillers érotiques classiques.

L’évolution de Kristen Stewart

Depuis la fin de la série Twilight, Kristen Stewart a évolué en tant qu’actrice. Elle s’est épanouie dans des drames originaux à petite échelle et dans des films de genre, notamment dans son rôle de la princesse Diana pour Spencer, qui lui a valu sa première nomination aux Oscars.

Un nouveau chapitre pour Kristen Stewart

Flesh of the Gods semble suivre la tendance de ses projets récents. Les dernières incursions de Kristen Stewart dans l’horreur et les titres adjacents à l’horreur, comme le thriller Personal Shopper d’Olivier Assayas et le nouveau film d’horreur corporel de David Cronenberg Crimes of the Future, ont plus en commun avec des drames d’art et d’essai qu’avec de l’horreur pop-corn.