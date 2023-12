Nouvelle version de Google Drive : avec un outil de récupération pour vos fichiers perdus

Bonne chance.

Tl;dr Google Drive présente un problème de synchronisation en novembre.

Disparition de fichiers vieux de plusieurs mois ou années.

Nouvel outil de récupération disponible pour certains utilisateurs.

La méthode de récupération peut ne pas marcher pour tout le monde.

Google Drive : une panne majeure

En novembre dernier, une importante problématique de synchronisation est signalée pour la version pour desktop de Google Drive (v84.0.0.0 à 84.0.4.0) ; cette faille technique a engendré la “disparition” de fichiers de plusieurs mois, voire années.

Outil de récupération : un espoir pour les usagers

Pour ceux qui ont été touchés par ce problème – une “mince partie” d’utilisateurs selon Google – une lueur d’espoir émerge. En effet, dans la dernière version de Google Drive pour desktop (version 85.0.13.0 et supérieures), un outil de récupération des fichiers a été rendu accessible. L’usager peut atteindre cette fonctionnalité en suivant une série d’étapes : accéder à la barre de menu ou au plateau système, cliquer sur l’icône de Google Drive, maintenir enfoncée la touche “Shift” et cliquer sur “Settings”, pour finalement pouvoir cliquer sur “Recover from backups”.

Un processus de récupération loin d’être infaillible

Après avoir déclenché ce processus, l’usager devrait voir un message indiquant que “la récupération a commencé” et, avec un peu de chance, un autre message affirmant que “la récupération est terminée”. Un nouveau dossier devrait alors apparaître sur le bureau, nommé “Google Drive Recovery”, contenant les fichiers non synchronisés.

Cependant, Google n’émet aucune garantie quant à l’efficacité de cette méthode. La firme recommande à ceux qui rencontrent des difficultés avec l’outil de récupération de soumettre un feedback via l’application Google Drive pour desktop avec le hashtag ‘#DFD84’, en incluant les fichiers de journal de diagnostic. Le site d’assistance de la firme propose également des instructions pour ceux qui préfèrent essayer la réparation via l’interface de ligne de commande, la sauvegarde Windows ou la sauvegarde Time Machine.