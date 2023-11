Bientôt, les sauvegardes de discussions WhatsApp sur Google Drive occuperont de l’espace de stockage

Dès décembre, les utilisateurs de la version bêta de WhatsApp verront des modifications. Quelles fonctions pourrions-nous attendre de cette mise à jour ?

Tl;dr À partir de décembre 2023, les sauvegardes WhatsApp compteront dans l’espace de stockage Google pour les utilisateurs bêta.

Ce changement sera progressivement déployé à tous les appareils Android à partir de l’année prochaine.

Les comptes Google personnels disposent de 15 Go de stockage cloud gratuit, partagé entre Gmail, Drive et Photos.

Pour gérer l’espace, Google propose des outils de gestion du stockage et la possibilité d’acheter un espace supplémentaire avec Google One.

Fin de l’exemption de stockage pour les sauvegardes WhatsApp

Au terme de son partenariat datant de 2018 avec Google, WhatsApp renouvèle sa politique de stockage. Dès décembre 2023, les sauvegardes de l’application de messagerie ne seront plus exemptes de l’espace de stockage du compte Google, du moins pour les utilisateurs de la version bêta de l’application.

Un déploiement progressif pour tous les utilisateurs Android

Ce bouleversement ne se limite pas aux utilisateurs bêta. En effet, “ce changement s’étendra progressivement à tous les appareils Android à partir de l’année prochaine” précise WhatsApp. Ainsi, personne n’échappe à ce durcissement de la politique de stockage de l’entreprise.

Gestion du stockage sur Google

Chaque compte Google personnel offre 15 Go de stockage gratuit, répartis entre Gmail, Google Drive et Google Photos. Pourtant, cette capacité peut rapidement être insuffisante pour certains utilisateurs, en fonction du volume de fichiers sauvegardés. C’est dans cette optique-là que Google propose ses outils de gestion du stockage, permettant de faire le ménage dans les fichiers volumineux ou inutiles.

Des alternatives pour plus d’espace

Google offre également une solution payante pour étendre son espace de stockage : Google One. À partir de $2 par mois, il est possible d’accéder à 100 Go d’espace supplémentaire. L’entreprise promet également des “promotions limitées de Google One” à ses utilisateurs éligibles.