WhatsApp permettra de masquer votre adresse IP lors d’un appel

Tl;dr WhatsApp intègre une nouvelle fonctionnalité pour cacher l’adresse IP de l’utilisateur.

La nouvelle fonction fournit une couche supplémentaire de confidentialité.

Les appels passeront par les serveurs de WhatsApp, garantissant leur cryptage.

WhatsApp a ajouté plusieurs fonctionnalités de confidentialité ces derniers mois.

Un pas de plus vers la confidentialité avec WhatsApp

Aujourd’hui, nous avons une annonce cruciale à partager. WhatsApp, l’une des applications de communication les plus populaires au monde, a récemment dévoilé une nouvelle fonctionnalité qui renforce la confidentialité de l’utilisateur en lui permettant de cacher son adresse IP lors des appels. “Cette nouvelle fonctionnalité fournit une couche de confidentialité et de sécurité supplémentaire à nos utilisateurs les plus soucieux de leur vie privée”, a déclaré WhatsApp dans un billet de blog.

Jusqu’à présent, WhatsApp transmettait les appels soit via ses propres serveurs, soit en établissant une connexion directe, appelée peer-to-peer, avec la personne à qui vous téléphonez, selon les conditions du réseau. Cependant, l’option peer-to-peer, bien que souvent offrant une qualité de son supérieure, requiert que les deux appareils connaissent les adresses IP de chacun, ce qui présentait une faille en matière de confidentialité.

Un nouveau levier de confidentialité

Mais avec l’activation de la nouvelle fonction, toutefois, “Protéger l’adresse IP lors des appels”, les appels via WhatsApp sont toujours acheminés par ses propres serveurs, même si cela peut signifier une légère baisse de la qualité sonore. Le plus important ici est que tous les appels continueront d’être chiffrés de bout en bout, et c’est là le jeu en vaut la chandelle.

Des améliorations constantes

Au cours des derniers mois, WhatsApp a ajouté plusieurs fonctionnalités de confidentialité. Parmi celles-ci, la possibilité de faire taire automatiquement les appelants inconnus, une nouvelle section “Privacy Checkup” pour permettre aux utilisateurs de peaufiner de nombreux paramètres de confidentialité, et une fonctionnalité qui permet de bloquer certains chats avec une reconnaissance d’empreinte digitale ou faciale.