WhatsApp permet maintenant d’épingler jusqu’à trois messages importants dans les discussions

Lors de son lancement, la fonctionnalité de WhatsApp ne permettait qu'épingler un unique message.

Zuckerberg et Cathcart de Meta ont partagé cette mise à jour.

Les messages épinglés peuvent être du texte, des images et des sondages.

WhatsApp teste également des messages vocaux auto-destructifs et un partage de fichiers à la AirDrop.

WhatsApp révolutionne encore une fois la communication

WhatsApp, l’application de messagerie chère à des millions d’utilisateurs, repousse une fois de plus ses limites. Dans une annonce conjointe, Mark Zuckerberg, PDG de Meta, et Will Cathcart, responsable de WhatsApp, ont révélé une nouveauté notable.

Trois messages épinglés : une vie simplifiée

Désormais, les utilisateurs pourront épingler jusqu’à trois messages importants en haut d’une conversation. Fini l’époque où il fallait sauvegarder séparément des adresses ou des recettes. Ainsi, vous aurez accès rapidement aux informations souhaitées. “Comme le note TechCrunch, vous ne pouviez épingler qu’un seul message depuis le lancement de cette fonctionnalité en décembre”, précise Mark Zuckerberg.

Pour ce faire, il suffit d’appuyer sur le message, de sélectionner “épingler” et de choisir la durée souhaitée. D’ailleurs, le Centre d’Aide de WhatsApp a été mis à jour pour refléter cette nouvelle règle. Non seulement vous pouvez épingler des messages textes, mais également des images et des sondages, et ils seront maintenus en haut de la discussion pendant 24 heures, 7 jours ou un mois entier, selon votre choix.

WhatsApp : vers de nouvelles fonctionnalités ?

Outre cette mise à jour importante, l’application a également introduit en décembre des messages vocaux auto-destructifs. Cela s’est avéré être un ajout intéressant pour ceux qui souhaitaient un niveau supplémentaire de sécurité et de confidentialité. De plus, un rapport non confirmé paru plus tôt cette année suggère que WhatsApp pourrait lancer une capacité de partage de fichiers similaire à AirDrop. Un avenir plein de promesses pour ce pilier de la communication numérique moderne.