Threads s’initie aux scores sportifs en direct, commençant par la NBA

Cela devrait donner à la plateforme une impression plus "en temps réel".

Tl;dr Le réseau social Threads va diffuser en direct des scores de sport.

Cette initiative a été annoncée par le PDG de Meta, Mark Zuckerberg.

Les utilisateurs pourront rechercher les équipes pour voir le score à jour.

La fonctionnalité ressemble à celle de X, qui diffusait déjà des scores en 2017.

Threads, une plateforme sportive

Le réseau social Threads a annoncé la semaine dernière une proposition attrayante pour tous les amateurs de sport. Selon l’annonce du PDG de Meta, Mark Zuckerberg, la plateforme va commencer à diffuser “en direct des scores de sport”. Le premier sport à bénéficier de cette nouveauté sera le basket-ball de la NBA.

En pratique, cette initiative se traduit par une utilisation très simple et intuitive. Pendant un jeu, les utilisateurs n’auront qu’à faire une simple recherche pour les équipes qu’ils préfèrent et ils verront le score à jour. De même, une fois la partie terminée, la recherche affichera le score final. De plus, ils pourront également trouver l’heure du prochain match en le recherchant à l’avance.

Cette façon de faire n’est pas sans rappeler le fonctionnement de X. En effet, depuis 2017, cette plateforme montrait déjà des scores de sport en direct.

Une interaction renouvelée

L’information sportive dans Threads ne se limite pas à l’affichage des scores. En effet, chaque score sera associé aux logos des deux équipes. En cliquant sur ces logos, les utilisateurs seront redirigés vers une discussion sur cette équipe.

Le réseau social de partage de photos Instagram, qui appartient à la même entreprise, a récemment décidé d’arrêter la recommandation de contenu politique. Il est donc logique que Threads veuille également modifier son approche et cherche à “capturer l’ambiance en temps réel” d’un réseau social branché en mettant l’accent sur le sport.

Concurrence et innovations

La décision de Threads de se lancer dans ce domaine sportif intervient alors que d’autres plateformes similaires ont également misé sur le sport. Récemment, Apple a annoncé sa propre initiative sportive en proposant des statistiques en temps réel pour plusieurs ligues majeures, y compris la NBA, dans son application Sports pour iPhone.

Au-delà de cette nouveauté sportive, Threads a également annoncé la semaine dernière un nouveau système pour ajuster les algorithmes par balayage gauche et droite des publications. Une version bêta permettant aux utilisateurs de partager du contenu sur Mastodon et d’autres services fediverse a également été présentée.