Threads démarre les tests de gestes de balayage pour optimiser l’algorithme “Pour Vous”

C'est une sorte de Tinder, mais dédié aux contenus.

Tl;dr Threads teste des gestes de balayage pour améliorer l’algorithme.

Appelé “Algo Tune”, il est similaire à ceux des applications de rencontres.

L’option est en cours de test, disponible uniquement pour certains utilisateurs.

Threads continue d’ajouter de nouvelles fonctionnalités à son application.

Threads explore une fonctionnalité pour personnaliser l’algorithme

Threads a récemment commencé des essais de gestes de balayage dans un effort pour aider les utilisateurs à affiner l’algorithme qui génère leur flux de contenu “Pour Vous”. La fonctionnalité est connue sous le nom de “Algo Tune”. Pourquoi ce nom ? Parce qu’elle est conçue pour aider les utilisateurs à ajuster leurs algorithmes, une option rare sur “tout site de médias sociaux, en particulier ceux gérés par Meta”.

Fonctionnement de Algo Tune

Son fonctionnement est similaire à celui de Tinder et d’autres applications de rencontres. Si un contenu ne vous plaît pas sur votre flux, vous balayez vers la gauche. Si un poste vous plaît et que vous voulez en voir plus de ce genre, vous balayez vers la droite. C’est aussi simple que cela. Selon le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, c’est un “moyen facile de nous faire savoir ce que vous voulez voir de plus sur votre flux”.

Ces réactions aideraient, avec le temps, à affiner l’algorithme, en ajustant votre flux pour proposer plus de contenus que vous appréciez et moins de ce que vous n’appréciez pas.

Un test encore en phase expérimentale

Il est important de noter que ce n’est qu’une expérience pour l’instant. Seul un nombre limité d’utilisateurs de Threads bénéficient de cette fonctionnalité. De plus, l’entreprise n’a pas encore divulgué d’informations spécifiques sur la manière dont ces balayages influencent véritablement l’algorithme.

Une application de médias sociaux très active

Threads a été très active ces derniers temps, ajoutant de nouveaux outils rapidement. L’application a récemment déployé des sujets tendances pour tous les utilisateurs, une fonctionnalité qui était en phase de test depuis février. Par ailleurs, Threads a également donné un aperçu de l’intégration du fediverse, qui permettrait de partager les publications de Threads sur l’application de médias sociaux Mastodon. Ils testent également des fonctionnalités permettant aux utilisateurs de sauvegarder des brouillons et de prendre des photos directement dans l’application.