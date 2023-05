Mastodon simplifie son processus d’inscription pour attirer de nouveaux utilisateurs

Mastodon simplifie son processus d'inscription en choisissant une instance par défaut. D'autres nouveautés font leur apparition.

Après la prise de contrôle de Twitter par Elon Musk, l’une des plateformes alternatives les plus sollicités par les utilisateurs fut Mastodon. C’est un réseau décentralisé sur lequel les utilisateurs peuvent choisir parmi de nombreux serveurs ou “instances”, chacune étant gérée de manière indépendante. À l’heure actuelle, on compte plus de 12 000 de ces instances et l’équipe de Mastodon a réalisé que le choix de l’instance pouvait être difficile pour un nouvel utilisateur. En conséquence, le service vient de déployer un nouveau processus d’inscription qui vient sélectionner l’une des instances gérées par lui-même, à savoir mastodon.social, par défaut.

Les nouveaux utilisateurs peuvent toujours, évidemment, choisir parmi la liste des serveurs disponibles à leur inscription, mais mastodon.social dispose désormais d’un bouton spécial qui permet de simplifier grandement la création de compte, comme le précise The Verge. Celles et ceux qui choisissent de démarrer sur le service avec mastodon.social peuvent le quitter par la suite et rejoindre une autre instance. L’équipe Mastodon réitère par ailleurs que la décentralisation est “au centre de [leur] mission”. Cependant, si le service n’attire “que des gens pour qui la décentralisation est importante”, alors sa “capacité à démocratiser la décentralisation devient bien plus délicate”. En aidant les nouveaux utilisateurs à surmonter rapidement la difficulté de choisir une instance, Mastodon pense pouvoir mieux montrer tous les avantages des réseaux sociaux décentralisés.

D’autres nouveautés font leur apparition

En plus du déploiement de ce nouveau processus d’inscription, Mastodon révèle avoir franchi la barre symbolique du milliard de publications par mois. De nouvelles fonctionnalités font aussi leur apparition, parmi lesquelles la possibilité de citer des posts et une recherche de contenu et de profils amélioré. De plus, Mastodon mentionne continuer son travail d’amélioration de la découverte de contenu et de profils, ce qui pourrait aider à populariser le service, ainsi que le peaufinage que ses outils de modération et la suppression des derniers points de friction sur son service décentralisé.