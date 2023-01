Comme les utilisateurs, les développeurs d’app fuient Twitter pour Mastodon

Comme les utilisateurs, les développeurs d'app fuient Twitter et arrivent en nombre sur Mastodon.

Lorsque Twitter a mis à jour ses règles d’utilisation interdisant les clients tiers, l’entreprise a fermé un chapitre important de son histoire. Contrairement à la majorité de ses concurrents, qui contrôlent fermement et précisément ce à quoi les développeurs ont accès, Twitter avait une longue histoire avec les développeurs d’app indépendants.

Aujourd’hui, ces développeurs se tournent vers une autre plateforme, Mastodon. Tapbots, le studio à qui l’on devait Tweetbot, a lancé tout récemment Ivory, un client Mastodon basé sur son app Twitter. Matteo Villa, à qui l’on doit Fenix, teste son propre client Mastodon baptisé Wooly. Junyu Kuang, le développeur indépendant derrière le client Spring, travaille sur une app Mastodon, Mona. Shihab Mehboob, derrière Aviary, lancera très bientôt le client Mastodon Mammoth. Et la liste de développeurs “passés à l’ennemi” s’allonge encore et toujours depuis qu’Elon Musk a repris les rênes de Twitter. Mastodon compte aujourd’hui plus de 1,5 million d’utilisateurs sur près de 10 000 instances. Et l’approche centrée sur l’API de Mastodon a de quoi séduire les développeurs.

Pour Paul Haddad, derrière Tweetbot et Ivory, “[Twitter] a énormément avancé pour ouvrir l’API de sa plateforme, mais les clients comme les nôtres ont toujours été perçus comme des citoyens de deuxième ou troisième classe. […] Tandis que chez Mastodon, ce n’est absolument pas le cas.” Même son de cloche chez Thomas Ricouard, qui développe Ice Cubes, lancée il y a quelques semaines. Il avait envisagé une app avec l’API Twitter, mais cette dernière était “de plus en plus limitée avec le temps qui passait”. “Adorant l’open-source, j’ai rapidement vu l’opportunité [chez Mastodon]”, expliquait-il. Aujourd’hui, l’app est très populaire, avec des dizaines de contributeurs sur GitHub. Même le cofondateur de Twitter, Ev Williams, l’utilise.

De son côté, Mastodon se réjouit de l’intérêt des développeurs. Selon son fondateur et PDG, Eugen Rochko, “les applications tierces sont incroyables pour une plateforme parce que c’est là que vont les plus gros utilisateurs, cela profite à tout le monde parce que ce sont ces derniers qui créent le contenu que tout le monde lit.”

Thomas Ricouard et Paul Haddad précise que les apps officielles de Mastodon ne prennent pas en charge les citations, mais certains clients tiers le font. Il faut donc probablement s’attendre à voir la fonctionnalité arriver dans les apps officielles. D’autant que Eugen Rochko, qui était auparavant contre cette idée, l’envisagerait aussi sérieusement. Chacun de leurs côtés, les clients tiers ajoutent des fonctionnalités qui n’existent pas (encore) sur les apps officielles. “Mastodon est dans la même position que Twitter à ses débuts, avec des apps tierces qui ont un gros impact sur l’orientation fonctionnelle du produit à l’avenir”, expliquait Thomas Ricouard.

Mais si Eugen Rochko est ravi de la multiplication des clients Mastodon, il ne veut pas se presser pour répliquer leurs fonctionnalités. Mastodon est toujours une organisation à but non lucratif avec une petite équipe et déjà une très longue roadmap, mais ces derniers auront évidemment une influence à l’avenir.

Toujours est-il que tous les développeurs de client Twitter ne sont pas prêts à repartir avec Mastodon. C’est le cas, par exemple, du développeur de Tweetings. Ceux de Twitterrific hésitent encore à se lancer avec Mastodon. Cela dépendra très certainement de la suite des événements pour Mastodon. Si la plateforme parvient à conserver une telle croissance, ce pourrait être envisageable. Et pour Eugen Rochko, plus que le nombre de nouveaux utilisateurs, c’est la qualité de ceux qui arrivent qui est intéressante : “Pour moi, le plus excitant avec ces dernières vagues d’utilisateurs sur Mastodon, ce n’est pas vraiment leur nombre mais leur identité. Les gens appartiennent à des structures journalistiques, des media, des organisations politiques, au monde du cinéma, de l’écriture ou sont de vraies célébrités sur internet.”