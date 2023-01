Twitter travaille sur un abonnement pour se débarrasser de la publicité

Twitter travaille sur un abonnement Blue pour faire disparaître la publicité. Une offre qui sera plus onéreuse que celle existante.

Twitter est très loin d’être sorti de la tourmente. Elon Musk a initié de nombreux chantiers pour tenter d’inverser la situation. Cela passe notamment par des abonnements payants offrant divers avantages aux utilisateurs qui seraient intéressés. Et il se pourrait qu’une nouvelle offre payante fasse son apparition d’ici peu, une offre qui permettrait de faire disparaître les publicités de la plateforme.

Twitter travaille sur une nouvelle offre d’abonnement Blue, plus onéreuse, qui permettra aux utilisateurs de profiter de la plateforme sans voir la moindre publicité. “Les publicités sont trop fréquentes sur Twitter et trop imposantes. On fait ce qu’il faut pour gérer ces deux problèmes dans les prochaines semaines”, écrivait le nouveau propriétaire de Twitter, Elon Musk, sur la plateforme ce samedi. “Et il y aura un abonnement plus cher pour faire disparaître toutes les publicités.”

Aux États-Unis, Twitter Blue coûte actuellement 11 $ par mois lorsque les utilisateurs s’abonnent directement via l’app iOS ou Android. Sur le web, où Apple et Google ne prennent pas leur commission de 30 % comme sur toutes les transactions in-app, le service est logiquement proposé à 8 $ par mois. Et depuis que Twitter a commencé à retravailler son abonnement en novembre, la possibilité de voir moins de publicités dans les timelines fut l’un des principaux avantages mis en avant par l’entreprise, mais cet avantage reste listé comme “bientôt disponible” lorsque vous vous abonnez.

Selon certaines estimations, les revenus de Twitter générés par la publicité ont énormément diminué depuis le rachat de la société par Elon Musk en octobre dernier. Si l’on en croit un récent rapport publié par The Information, un ancien manager aurait dit aux employés ce mardi que les revenus quotidiens étaient en baisse de 40 % par rapport à ce même jour l’année précédente. Un slide interne découvert par le blog américain indiquait que Twitter attribuait cette perte au premier relancement de Twitter Blue, qui a vu la plateforme être inondée de trolls au compte certifié qui avaient utilisé la fonctionnalité de certification payante pour usurper les identités de marques, célébrités et autres comptes publics.