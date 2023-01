Google Chrome veut simplifier la navigation sur Android avec Instance Switcher

Google Chrome commence à intégrer son Instance Switcher pour utiliser plusieurs fenêtres du navigateur simultanément et facilement.

Le navigateur web ultra-populaire Google Chrome enchaîne les versions, ajoutant toujours plus de fonctionnalités, améliorant constamment la navigation, optimisant ses processus, corrigeant ses failles et autres réjouissances. Aujourd’hui, une nouvelle fonction très intéressante arrive sur la version mobile Android.

Google Chrome commence à intégrer son Instance Switcher

Ce n’est que depuis peu de temps que la version mobile de Google Chrome permet d’ouvrir plusieurs fenêtres simultanément. Il était possible de jongler entre les onglets, évidemment, mais les fenêtres étaient laissées pour compte. La fonctionnalité Instance Switcher commence à apparaître dans la version stable du navigateur pour Android.

Avec elle, il devient possible d’ouvrir plus fenêtres Chrome simultanément sur un smartphone ou une tablette. L’un des grands avantages étant de pouvoir se connecter sur l’une avec un compte Google et sur l’autre avec un autre. Sans aucune interférence. Et pour gérer les fenêtres, un menu “Manage Windows” en bonne et due forme. Celui-ci permet de choisir d’afficher les deux fenêtres simultanément, avec un écran divisé pour une vue et un basculement très rapides.

Pour utiliser plusieurs fenêtres du navigateur simultanément et facilement

L’objectif de cette Instance Switcher étant de permettre de profiter du multi-fenêtres Android comme vous profitez actuellement du multi-onglets, toutes proportions gardées, bien évidemment, avec des sessions bien cloisonnées. Une fonctionnalité qui manque à de nombreux utilisateurs depuis bien longtemps.

Aussi intéressante soit-elle, Google n’a malheureusement pas encore communiqué de date de déploiement de cette nouvelle fonction. Si l’on en croit Chrome Unboxed, à qui l’on doit la capture ci-dessus, elle n’est apparue qu’il y a quelques jours. Il faudra donc quelque temps avant qu’elle ne se retrouve dans le canal stable.

D’ici là, il faudra continuer de faire comme actuellement. Jongler avec les onglets et déconnecter/reconnecter en cas de besoin, pour passer d’un compte à un autre. Ou alors utiliser deux navigateurs différents. Ce ne sont pas les solutions qui manquent, finalement.