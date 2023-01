Twitter aurait délibérément coupé l’accès aux apps tierces

La panne des clients tiers de Twitter serait intentionnelle. Mais une fois encore, aucune communication officielle.

Twitter aurait délibérément coupé l’accès des clients tiers à son API. Depuis jeudi soir, nombre d’applications tierces très populaires que l’on peut utiliser pour naviguer sur Twitter sans passer par les propres solutions de l’entreprise, parmi lesquelles Tweetbot et Twitterrific, ne fonctionnent plus, et ce, sans la moindre communication officielle de Twitter. Ce dimanche, The Information partageait des messages provenant des canaux Slack internes de la société laissant entendre que cette dernière est au courant de la panne et qu’elle en serait même à l’origine.

La panne des clients tiers de Twitter serait intentionnelle

“Les suspensions des apps tierces sont intentionnelles”, peut-on lire dans l’un des messages mis en avant par le blog américain et provenant d’un canal permettant aux ingénieurs de l’entreprise de trier les interruptions de service. Ce vendredi matin, un employé de l’équipe partenariat produit de Twitter aurait demandé à ses collègues quand ils pourraient avoir une liste des “points à discuter approuvés” concernant “l’accès révoqué des clients tiers”.

Selon The Information, un responsable marketing produit aurait répondu peu après que l’entreprise avait “commencé à travailler sur la communication”, mais ne pouvait pas fournir de planning prévisionnel précis. The Information explique ne pas avoir pu obtenir le raisonnement derrière les actions de Twitter.

Mais une fois encore, aucune communication officielle

Depuis que Elon Musk a repris les rênes de l’entreprise, il n’y a plus d’équipe dédiée à la communication. Impossible donc d’avoir une réponse officielle. D’autant plus que le milliardaire américain n’a rien tweeté quant à cette interruption de service et les développeurs à qui l’on doit Tweetbot, Twitterrific, Fenix et tant d’autres clients tiers affirment tous n’avoir eu aucun retour de Twitter. “Nous sommes dans le noir tout autant que vous”, écrivait Paul Haddad, cocréateur de Tweetbot dans un récent post sur Mastodon.