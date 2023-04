Le suspect des fuites du Pentagone trahi par son profil Steam

Le suspect des fuites du Pentagone finalement trahi par son profil Steam. Un travail d'enquête assez rapide montrant l'importance de nos traces en ligne.

Le responsable présumé de la fuite de documents classifiés du Pentagone, Jack Teixeira, devrait savoir mieux que quiconque ce que signifie suivre quelqu’un en ligne. Le gouvernement fédéral accuse Jack Teixeira d’avoir mis la main illégalement sur des informations de défense nationale et autres contenus classifiés après une brève enquête centrée sur son activité numérique. Comme l’explique Christiaan Triebert, de The New York Times, son équipe d’enquête a identifié Jack Teixeira en découvrant un compte Instagram mentionnant son profil Steam. Celui-ci montrait des photos du plan de travail en granite et des carreaux du sol visibles dans les documents qui avaient fuité.

Le suspect n’a pas encore précisé son plaidoyer, il sera auditionné le 19 avril. Les deux charges qui pèsent actuellement contre lui peuvent lui valoir une peine maximale combinée de 15 années de prison.

Jack Teixeira, membre de l’armée de l’air au Massachusetts, aurait commencé à partager des documents sur un serveur Discord dédié à Minecraft à la fin de l’année 2022. Au départ, il transcrivait lui-même les documents avant de se contenter de publier des photos des documents tels quels. Il n’aurait pas non plus eu l’intention d’agir en tant que lanceur d’alerte – il tentait apparemment simplement d’impressionner ses amis de jeux vidéo -, mais le contenu en question a fini par se retrouver sur d’autres serveurs Discord ainsi que sur 4chan et Telegram.

Parmi les documents, de nombreuses informations concernant l’invasion russe de l’Ukraine, y compris la stratégie ukrainienne et les tentatives de la Russie de sécuriser des armes provenant d’Égypte et de Turquie. Les fichiers montrent aussi comment les États-Unis espionnent les alliés et suivent de près leur activité, avec un intérêt particulier, par exemple, pour le Secrétaire Général des Nations-Unies, Antonio Guterres.

Le FBI a arrêté Jack Teixeira dans l’après-midi du 13 avril. Le dossier soulève de nombreuses questions, concernant notamment la facilité d’accès à des documents classifiés de l’armée américaine. Jack Teixeira est Airman First Class – l’équivalent de notre Caporal -, agissant comme Cyber Transport Systems Journeyman, autrement dit support technique sur le réseau de communication. The Washington Post précise que Jack Teixeira pouvait néanmoins utiliser le Joint Worldwide Intelligence Communications System du Pentagone, lui offrant un accès à des données top secret, comme celles de la fuite en question.