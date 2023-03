Selon le FBI, les Américains ont perdu plus de 10 milliards de dollars à cause des arnaques sur internet en 2022

Les arnaques sur le web ont fait d'énormes dégâts en 2022 aux États-Unis. Moins de cas rapportés, mais des montants plus élevés.

Si vous connaissez quelqu’un qui a été victime d’une arnaque en ligne, quelle qu’elle soit, sachez que vous n’êtes très probablement pas le seul. Les hackers et autres personnes malintentionnées multiplient les opérations malveillantes pour tenter de vous extorquer de l’argent. Tous les moyens sont bons, ou presque. Et cela représente des sommes colossales. Selon le FBI, les Américains ont signalé de tels incidents à hauteur de 10,3 milliards de dollars pour la seule année 2022. Une augmentation nette par rapport aux 6,9 milliards de dollars rapportés en 2021.

Bien que le nombre de plaintes soit en diminution (800 944), certaines arnaques ont été très problématiques. Les escroqueries à l’investissement comptent parmi les méthodes les plus répandues et celles qui rapportent le plus. Les pertes relatives à la fraude sont passées de près de 1,5 milliard de dollars en 2021 à 3,3 milliards de dollars, et la majorité de cette somme provenait d’arnaques aux crypto-monnaies, pour lesquelles les pertes ont bondi de 907 millions de dollars à 2,6 milliards de dollars en 2022.

Il y a cependant aussi quelques améliorations. Si les arnaques aux investissements ont le vent en poupe, les plaintes concernant les ransomwares, elles, ont sensiblement diminué. Le service américain n’a enregistré “que” 2 385 plaintes pour ce genre de tentative d’extorsion numérique contre 3 729 l’année précédente, et celles-ci ont conduit au vol d’environ 34,3 millions de dollars cumulés. Et si le phishing est le type d’arnaque le plus représenté avec plus de 300 000 plaintes, les dommages sont très limités, 52 millions de dollars.

Le FBI avertit pour autant que ces chiffres ne sauraient représenter l’intégralité des arnaques en ligne subies par les Américains. En effet, toutes les victimes ne se signalent pas au FBI, comme l’explique l’assistant du directeur, Timothy Langan. Cependant, il déclare aussi que les signalements aident les autorités à déterminer d’éventuelles tendances et gérer au mieux les menaces. Les enquêtes ont en tous les cas aujourd’hui une meilleure connaissance des problèmes à résoudre, et ce, même s’ils n’ont pas connaissance de toutes les arnaques qui font des victimes.