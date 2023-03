Discord cache ses tant attendus thèmes derrière un abonnement Nitro à 10 $ par mois

Discord lance enfin la personnalisation de son app avec ses Thèmes, une fonctionnalité très demandée, mais cachée derrière l'abonnement Nitro à 10 $ par mois.

Discord offre enfin à ses utilisateurs la possibilité de personnaliser l’interface de son application desktop avec de nombreux thèmes. Une nouveauté qui fait son apparition dans la dernière version bêta en date de l’app. Le service de messagerie a introduit les Thèmes – l’une des fonctionnalités les plus demandées par la communauté -, avec pas moins de 16 options prédéfinies parmi lesquelles choisir. La moins bonne nouvelle, cependant, c’est que vous ne pourrez en profiter que si vous payez pour Nitro, l’offre la plus chère de ses abonnements.

Discord lance enfin la personnalisation de son app avec ses Thèmes

Nitro offre cependant d’autres avantages, parmi lesquels une limite plus élevée au partage de fichier, le streaming en 4K à 60 fps, ainsi que la possibilité d’envoyer des messages d’une longueur maximale de 4 000 caractères. Mais si vous n’avez pas vraiment besoin de tout ceci, il vous faudra alors décider si vous êtes prêt(e) à débourser les 10 $ demandés par mois, ou 100 $ par an, simplement pour pouvoir disposer de thèmes personnalisés dans votre application préférée.

Une fonctionnalité très demandée, mais cachée derrière l’abonnement Nitro à 10 $ par mois

Au cas où vous attendiez avec impatience que la fonctionnalité arrive et que vous êtes effectivement prêt(e) à payer pour un abonnement Nitro, sachez que vous pouvez choisir parmi les différents schémas de couleur proposés en vous rendant dans la section Apparence dans les Paramètres. Vous verrez désormais une nouvelle section Couleurs sous les thèmes existants Clair et Sombre. C’est ici que vous trouverez les 16 choix principaux. Il y a apparemment une autre schéma de couleurs caché que vous pouvez voir quand vous cliquez sur le bouton Prévisualiser les thèmes pour tester chacune des options avant de valider votre choix. Heureusement, Discord vous permet d’utiliser ce bouton d’aperçu, et ce, même si vous n’avez pas d’abonnement Nitro actif. Cela permet au moins de tester un thème avant de passer à la caisse pour l’abonnement et profiter de la fonctionnalité.