Meta dévoile le partage dans le fediverse pour Threads

On ne sait toujours pas quand cette fonctionnalité sera disponible à plus grande échelle.

Tl;dr Meta poursuit sa compatibilité avec le fediverse.

Présentation d’une intégration avec Mastodon par un ingénieur Instagram.

Les utilisateurs de Threads pourront partager dans le fediverse.

L’entreprise ajoute plus de comptes à son expérience de partage fediverse.

Meta s’intègre progressivement au fediverse

Chers lecteurs, il semblerait que Meta, l’entreprise qui détient Facebook, Instagram et Threads, fasse un pas de plus vers une plus grande synergie avec le fediverse, cet univers de plates-formes de médias sociaux décentralisés. Expérimentant la possibilité de rendre disponible les posts de certains comptes sur Mastodon depuis la fin de l’année dernière, la compagnie offre aujourd’hui un avant-goût de ce à quoi pourrait ressembler cette intégration potentielle avec le fediverse.

Un aperçu donné par un ingénieur d’Instagram

Lors d’un événement virtuel dédié aux enthousiastes des médias sociaux décentralisés appelé FediForum, Peter Cottle, ingénieur chez Instagram, a effectué une présentation sur “Les Threads dans le Fediverse“. Au cours de cette démonstration, il est apparu un nouveau paramètre de compte sous le nom suggestif de “partage fediverse“. Selon Cottle, cette option permettrait aux utilisateurs de rendre leurs publications visibles depuis Mastodon et autres plateformes utilisant le protocole ActivityPub.

Un défi de mise en œuvre

Ce n’est pas une mince affaire pour Threads qui compte pas moins de 130 millions d’utilisateurs mensuels. Comme l’explique Cottle : “Beaucoup de gens n’ont jamais entendu parler du fediverse. Mais nous voulons leur donner la possibilité d’entrer dans ce type d’expérience. Nous devons donc à la fois expliquer le fediverse et tous les avertissements qui vont avec, puis s’assurer qu’ils se sentent bien à propos du résultat.”

Toujours en expérimentation

À ce jour, les utilisateurs de Mastodon peuvent suivre le chef d’Instagram Adam Mosseri ainsi que quelques autres utilisateurs de Threads. Bien que l’intégralité de la fonctionnalité ne soit pas encore disponible, cette présentation témoigne de l’engagement fort de l’entreprise envers une forme plus décentralisée des médias sociaux. Alors que cette transformation culturelle et technologique continue de gagner du momentum, nous surveillons de près les évolutions futures de cette intégration.