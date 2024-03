Meta annonce une date pour la disparition de CrowdTangle

La plateforme a davantage fonctionné comme un mouchard concernant les activités de Meta que comme un atout.

Tl;dr CrowdTangle, utilisé pour étudier le contenu de Facebook et Instagram, ferme en août.

Meta, propriétaire de CrowdTangle, fournira Meta Content Library en remplacement.

Seuls les chercheurs académiques et sans but lucratif pourront utiliser cette nouvelle plateforme.

La décision de Meta limite la transparence sur l’activité des réseaux sociaux.

L’arrêt de CrowdTangle

Meta, anciennement connue sous le nom de Facebook, a décidé de mettre un terme à CrowdTangle. Cet outil a été utilisé par des journalistes et des universitaires pour étudier le flux de contenu sur Facebook et Instagram. CrowdTangle sera officiellement hors service le 14 août, selon le Wall Street Journal.

Un outil remplacé par Meta Content Library

La contrepartie de CrowdTangle sera Meta Content Library. Cependant, seuls les chercheurs académiques et les organisations à but non lucratif pourront en bénéficier. De ce fait, les organisations de presse à but lucratif ne pourront pas avoir accès à ce qui ressemble à une version simplifiée de CrowdTangle.

Nouvelles fonctionnalités prévues

Meta promet de nouvelles fonctionnalités pour cette bibliothèque de contenu – une réponse à l’Acte des Marchés Digitaux de l’Union Européenne. Cela comprend des données sur les commentaires publics et la possibilité de rechercher du contenu basé sur les vues. Néanmoins, les premiers testeurs ont constaté qu’il manquait des données basées sur la géographie ou la capacité de télécharger des données à partir de publications publiques.

Des conséquences pour le monde du journalisme

Cette décision de Meta et de son PDG Mark Zuckerberg semble bénéficier davantage à l’entreprise qu’au public. Il réduit effectivement la quantité d’informations que les personnes, en particulier les journalistes, peuvent obtenir sur les activités de l’entreprise. “Zuckerberg a récemment été accusé de prendre des décisions dangereuses, comme aller à l’encontre des avertissements des experts”. D’autres problèmes sous sa direction incluent la promotion de contenu d’exploitation sexuelle d’enfants par l’algorithme de recommandation d’Instagram. En conséquence, on assiste à une réduction significative de la transparence dans le domaine des réseaux sociaux.