Facebook booste son algorithme de recommandation de vidéos grâce à l’IA

Les premiers tests sur Reels ont révélé une augmentation significative de la durée de visionnage.

La nouvelle approche se base sur l’intelligence artificielle.

L’objectif est de rivaliser plus efficacement avec TikTok.

Cela fait partie de la stratégie globale d’infusion de l’IA de Meta.

Meta repense la recommandation de vidéos sur Facebook

Meta, la société mère de Facebook, a annoncé qu’elle modifiait profondément sa manière de recommander des vidéos sur la plateforme de médias sociaux. Précédemment, chaque section utilisait son propre moteur de recommandation. Désormais, la firme veut utiliser le même système pour toutes.

L’objectif est de rivaliser plus efficacement avec TikTok, l’application gagnant en popularité ces dernières années grâce à son moteur de recommandation extrêmement précis. Sa capacité à garder les utilisateurs captifs a amené Meta à repenser sa propre méthode de recommandation.

La nouvelle stratégie s’appuie sur un nouveau moteur de recommandation basé sur l’intelligence artificielle. “Le nouveau modèle apprend les données de manière beaucoup plus efficace que la génération précédente”, a déclaré Tom Alison, responsable de Facebook. Son utilisation a déjà boosté le temps de visionnage des vidéos de Reels, le concurrent de TikTok dirigé par Facebook, de 8 à 10 %.

Un projet multiforme

Meta ne compte pas s’arrêter là. Après le succès de son nouveau moteur de recommandation pour les Reels, le groupe souhaite l’implémenter pour toutes les facettes de Facebook, y compris le fil d’actualité principal et les Groupes.

A terme, la stratégie de Meta consiste à intégrer l’intelligence artificielle dans tous ses produits, allant jusqu’à investir des milliards de dollars dans des GPUs NVIDIA nécessaires pour entraîner et alimenter les modèles d’IA. L’objectif final est double : rendre les recommandations de vidéos non seulement plus pertinentes et engageantes, mais aussi plus réactives.

L’avenir de Meta et de l’intelligence artificielle

“Si nous y parvenons, les recommandations seront non seulement plus attrayantes et pertinentes, mais nous pensons aussi que leur réactivité peut s’améliorer”, a conclu Alison. Ce renouveau de Facebook apparaît comme une étape essentielle pour Meta, démontrant sa volonté d’embrasser pleinement le potentiel de l’intelligence artificielle.