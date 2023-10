WhatsApp teste les notes vocales qui disparaissent après leur lecture. Une nouveauté qui devrait être très pratique pour l'échange d'informations sensibles.

WhatsApp a enfin décidé de donner à ses utilisateurs la possibilité d’envoyer des notes vocales sans avoir à s’inquiéter que celles-ci ne soient enregistrées ou partagées. Comme le rapporte le site spécialisé WABetaInfo, l’application de messagerie si populaire déploie une fonctionnalité en bêta qui permet d’envoyer des notes vocales qui ne peuvent être écoutées qu’une seule fois. Une fois la lecture achevée, celles-ci disparaissent, purement et simplement. Voilà qui rend encore bien moins intéressant les appels classiques.

Cette nouvelle fonctionnalité WhatsApp est très similaire à l’envoi d’une photo qui ne peut être vue qu’une seule fois. Lorsque vous enregistrez une note vocale, vous verrez le chiffre un dans un petit cercle. Cliquez simplement dessus et votre note vocale deviendra une note à lecture unique. Ceci étant dit, vous ne pourrez pas l’écouter de nouveau. Autrement dit, si vous êtes de ceux qui aiment entendre leur propre voix – ils ne sont pas nombreux ! – ou analyser ce que vous venez de dire, cette fonctionnalité ne devrait pas vous être très utile. Il semblerait aussi que l’audio soit perdu si le destinataire ferme la conversation accidentellement pendant qu’il écoutait ledit message.

WhatsApp is rolling out a feature to set view once mode to voice notes on iOS and Android beta!

WhatsApp is introducing a new feature to allow some beta testers to share voice notes with view once mode enabled for added privacy.https://t.co/GcVHDJrHuO pic.twitter.com/A8r0aKtDf5

— WABetaInfo (@WABetaInfo) October 18, 2023