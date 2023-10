WhatsApp introduit l'authentification par passkey sur Android. La liste des services compatibles ne cesse de s'allonger.

WhatsApp vient tout juste de rendre plus facile et plus rapide encore son processus d’authentification, tout du moins sur un appareil Android. L’application de messagerie instantanée appartenant à Meta a en effet déployé la prise en charge des passkeys (clefs d’accès) pour Android, ce qui signifie que les utilisateurs n’ont plus besoin d’utiliser les fameux codes à usage unique de l’authentification double facteur pour pouvoir se connecter à leur compte sur un appareil compatible.

Les passkeys sont une technologie d’authentification relativement nouvelle qui a été pensée et conçue pour résister aux attaques via phishing, aux fuites de mots de passe et autres vulnérabilités de sécurité qui causent tant et tant de soucis bien trop régulièrement avec les anciennes méthodes plus conventionnelles.

Les passkeys utilisent des paires cryptographiques consistant en une clef publique et une clef privée. Cette dernière reste sur l’appareil de l’utilisateur. Les services qui prennent en charge les passkeys n’ont pas accès à cette clef privée, celle-ci ne pouvant par ailleurs pas être copiée et donnée à qui que ce soit. Sans cette clef privée, personne d’autre ne peut se connecter sur le compte de quelqu’un. Maintenant que WhatsApp a déployé la prise en charge des passkeys, les utilisateurs peuvent utiliser cette procédure d’authentification via leur appareil directement, pour pouvoir se connecter sur leur compte simplement en vérifiant leur identité, que ce soit via reconnaissance faciale, empreinte digitale ou code PIN.

La liste des services compatibles ne cesse de s’allonger

Bien que les applications ne soient pas encore très nombreuses à supporter cette fonctionnalité, la liste ne cesse de s’allonger. PayPal les prend en charge depuis le mois de mars sur Android, tandis que TikTok a déployé la fonctionnalité en juillet dernier. Plus récemment, 1Password y est passé, la proposant à tous ses utilisateurs sur desktop et iOS après l’avoir testée pendant trois mois.