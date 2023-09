Les Chaînes WhatsApp arrivent dans 150 pays. Et avec elles, plusieurs nouveautés intéressantes.

Les Chaînes WhatsApp ont débarqué au début du mois de juin dernier et depuis lors, elles ne sont disponibles que dans dix pays. Aujourd’hui, Meta annonce l’extension de cette fonctionnalité à plus de 150 pays, un pas conséquent, ainsi que l’introduction de nouvelles fonctionnalités et l’arrivée de nouvelles personnalités publiques.

Les Chaînes WhatsApp arrivent dans 150 pays

Meta affirme que des milliers de nouvelles organisations et autres célébrités arrivent dans les Chaînes, allant de la MLB à Olivia Rodrigo. Dans le cadre de cette expansion, vous devriez désormais avoir des recommandations de comptes à suivre, recommandations déterminées selon votre localisation et leur popularité. Parmi les autres nouveautés, la possibilité de proposer des retours via des emoji ou de laisser les administrateurs des chaînes modifier leurs Mises à jour pendant 30 jours avant que WhatsApp ne les supprime automatiquement. La nouveauté la plus utile pour la fédération des communautés reste sans aucun doute que chaque Mise à jour que vous transmettez à vos amis sera désormais liée à la chaîne originale. WhatsApp lance aussi sa propre chaîne pour partager ses futures mises à jour quand elles arriveront.

Et avec elles, plusieurs nouveautés intéressantes

Avec ses Chaînes, Meta espère pouvoir “bâtir le service de diffusion le plus privé existant à ce jour”. Cela signifie aussi que les autres utilisateurs ne peuvent voir qui vous suivez et votre numéro de téléphone n’est pas partagé avec qui que ce soit simplement parce que vous les suivez.

Les Chaînes étaient d’abord arrivées sur Instagram, propriété de Meta, en février dernier, copie pas franchement subtile de la fonctionnalité des canaux de Telegram. Leur extension à WhatsApp est l’une des nombreuses tentatives de Meta de faire de cette app de messagerie davantage qu’une app de messagerie basique. Cela implique de lancer des fonctionnalités très similaires à ce que proposent déjà d’autres sociétés, comme entrer et quitter les discussions de groupe (Discord) ou les messages vidéo instantanés (Snapchat, Telegram).