143 sur WhatsApp : Que signifie ce numéro populaire chez les jeunes ?

Il est possible que vous ayez observé sur WhatsApp que vos amis ou vos enfants vous transmettent de temps à autre des nombres insolites tels que 143, 666 ou 1122. Vous vous interrogez sur leur signification ?

Tl;dr Les jeunes utilisent des codes numériques sur WhatsApp pour communiquer discrètement.

Le code “143” signifie “Je t’aime” et est largement utilisé par les adolescents.

D’autres codes comme “666”, “687”, “1543” et “1122” servent à exprimer divers sentiments ou intentions.

Les codes secrets sont une forme de communication ludique et résistante à la norme linguistique imposée.

En réalité, ces chiffres sont des codes secrets employés par les jeunes pour échanger des messages cryptés.

Le langage des chiffres sur WhatsApp

Les adolescents ont adopté une nouvelle forme de communication discrète et ludique sur WhatsApp : le langage des chiffres. Ces codes numériques, souvent associés à des lettres ou des mots, permettent d’exprimer des sentiments, des émotions et des intentions.

Le mystère du “143”

Le code “143” est l’un des plus répandus. Il traduit simplement le message “Je t’aime”, où “1” représente “I”, “4” représente “L” et “3” représente “U”. Les adolescents partagent largement ce code, dans les discussions de groupe ou les conversations familiales. C’est un code né sur TikTok, le réseau social très populaire auprès des jeunes. Parfois, il se décline en “1437”, pour exprimer “Je t’aime pour toujours”, le “7” représentant “Forever”.

D’autres codes déchiffrés

WhatsApp regorge d’autres codes secrets. Par exemple, le numéro “666” est utilisé pour apaiser quelqu’un dans une situation stressante ou exprimer un sentiment positif. Le “687” est utilisé pour dire “Je suis désolé”, souvent employé par des couples en conflit. Le “1543” signifie “Je t’aime toujours”, utilisé par des personnes qui gardent des sentiments pour leur ex. Enfin, le “1122” est utilisé pour envoyer de la force à quelqu’un qui fait face à un défi.

La raison d’être de ces codes

Ces codes secrets permettent aux jeunes de maintenir l’intimité de leurs conversations, de renforcer les liens d’appartenance à un groupe, de s’amuser et de s’exprimer de manière créative. Ils peuvent ainsi éviter les malentendus, les jugements ou les conflits, en restant incompréhensibles aux yeux des adultes ou d’autres personnes extérieures. Cette manière de communiquer est également une forme de résistance à la norme linguistique imposée par l’école ou la société.

Les codes secrets sont aussi une façon de suivre la mode et les tendances du moment. Les réseaux sociaux, notamment TikTok, ont une grande influence sur les jeunes et ces codes sont utilisés pour créer du contenu viral et interactif. Alors, avez-vous déjà croisé ces codes dans des conversations WhatsApp ? En connaissiez-vous toutes les significations ?