Android 14 est désormais disponible au téléchargement pour les appareils Pixel. Au menu, personnalisation, accessibilité et confidentialité.

Le jour tant attendu par les utilisateurs Android est enfin arrivé. Google déploie la première version publique d’Android 14. Comme toujours, cette nouvelle version majeure de l’OA mobile de la firme de Mountain View est dans un premier temps réservée aux appareils Pixel, 4a ou plus récents. Les Samsung Galaxy, iQOO, Nothing, OnePlus, Oppo, Realme, Sharp, Sony, Teecno, vivo et autres Xiaomi compatibles recevront cette mise à jour Android 14 plus tard cette année.

Au menu de cette version, notamment, une personnalisation plus poussée encore. Vous pourrez choisir parmi une grande variété de templates d’écran de verrouillage. Il est possible d’ajouter une horloge et des raccourcis – comme le lecteur de QR Code ou l’app Google Home – sur l’écran de verrouillage pour un accès rapide. Le passage entre les fonds d’écran devrait aussi être simplifié.

Il y a aussi de nouvelles options de personnalisation du fond d’écran, grâce aux capacités de l’IA générative, entre autres. Saisissez un prompt textuel et l’IA génèrera une image correspondant pour vous (cette fonctionnalité sera d’abord réservée aux Pixel 8 et Pixel 8 Pro). Google déploie aussi la prise en charge des images Ultra HDR et un thème monochrome.

Au menu, personnalisation, accessibilité et confidentialité

On citera aussi de nouvelles fonctionnalités d’accessibilité. Notamment la mise à l’échelle de la taille de police de manière non linéaire, pour rendre certaines sections plus faciles à lire. Il y a aussi une tuile Paramètres rapides pour la taille de la police. Google indique avoir amélioré les options de grossissement, les rendant plus intuitives grâce, par exemple, à une fonction de pincement pour zoomer que vous pouvez n’activer que pour certaines applications. Le géant américain a aussi réalisé des améliorations pour l’aide auditive ainsi que des notifications flash qui allument l’écran ou la LED de la caméra lorsque vous recevez une notification.

Google veut aussi vous donner davantage de contrôle sur vos données et renforcer la sécurité dans Android 14. Health Connect est désormais intégré dans les paramètres de l’OS pour vous permettre de gérer les aspects confidentialité de vos apps santé, fitness et bien-être. La firme de Mountain View indique que ces données sont chiffrées sur votre appareil. Une fois Android 14 installé, vous devriez appréhender plus facilement l’utilisation de vos données par les apps qui en demandent l’accès grâce aux mises à jour relatives au partage de données.