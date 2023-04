Toutes les nouvelles fonctionnalités de la première bêta d’Android 14

Android 14 est proposé depuis peu dans une première version bêta publique. Quelles nouveautés ? On vous dit tout !

Android 14 est là, tout du moins en version bêta. Google a en effet mis à disposition la première bêta publique de sa prochaine mise à jour majeure tout récemment, après deux jours réservés aux seuls développeurs. Si vous souhaitez découvrir les nouveautés, c’est donc désormais possible. La majorité d’entre elles sont pour les développeurs, mais certaines apparaissent dans des apps et services que vous pouvez utiliser dès à présent.

Nouveau retour arrière et geste associé

Le nouveau geste de retour arrière a déjà été évoqué chez nous, et désormais, il est accessible dans la bêta publique, pour que davantage d’utilisateurs encore puissent en profiter. Avec le geste de retour arrière prédictif, vous verrez un aperçu de l’app ou de la fenêtre vers laquelle vous allez. Mieux encore, Material You est de la partie, pour que la couleur de la flèche arrière soit dans le même ton que votre fond d’écran.

Les développeurs peuvent désormais modifier la fenêtre de partage

Jusqu’à présent, la fenêtre de partage – qui apparaît lorsque vous voulez partager quelque chose – classe les apps et les contacts par ordre alphabétique. Avec Android 14, les développeurs peuvent personnaliser cette fenêtre pour y inclure des actions uniques à leurs apps, ceci sans développer sa propre option de partage.

Améliorations graphiques

Les développeurs peuvent désormais tirer profit des améliorations graphiques d’Android 14. L’un de ces avantages, ce sont les effets de morphing, qui permettront aux développeurs d’implémenter des animations qui transforment les éléments en toute fluidité.

Préférences de langue par application

Les préférences de langue par app sont importantes. Celles et ceux qui parlent plusieurs langues peuvent ne pas vouloir utiliser une seule et même langue pour toutes leurs apps. Android 14 permet aux développeurs de gérer des listes de langues prises en charge et les utilisateurs de choisir leur préférence par application.

Android 14 limite la visibilité aux fonctionnalités d’accessibilité

Parmi les nouveautés autour de la confidentialité dans Android, l’attribut “accessibilityDataSensitive” pour les développeurs. Celui-ci permet d’implémenter des fonctions dans leurs apps pour limiter la visibilité des données aux services d’accessibilité, et plus particulièrement ceux qui aident les personnes souffrant de handicap. L’objectif est de protéger les données personnelles ou les mots de passe et empêcher les utilisateurs de prendre des décisions importantes par accident, comme envoyer de l’argent par inadvertance ou acheter quelque chose sans le vouloir.

Le moment est venu pour tester les apps

La première bêta d’Android 14 marque aussi le moment pour les développeurs de tester leurs apps avec la dernière version de l’OS de Google. S’il devrait y avoir certains bugs ici ou là dans vos apps avec Android 14, avec le temps, l’expérience devrait être bien meilleure.

Les fonctionnalités d’Android 14 que l’on connaissait déjà

Nous connaissons déjà un grand nombre de fonctionnalités depuis les premières Developer Previews. Android 14 est centé sur l’accessibilité, en permettant notamment d’utiliser des polices plus grandes encore (jusqu’à 200 %), avec une nouvelle fonction d’accessibilité pour les notifications – qui utilise le flash de l’appareil – et le retour du “temps d’écran depuis la dernière recharge”, pour savoir depuis combien de temps vous utilisez votre appareil depuis la dernière charge à 100 %.

Il devient aussi, avec cette version, impossible d’installer des apps d’Android 5.1 Lollipop ou antérieur, mais vous pouvez les garder sur votre appareil si vous en avez. Google a aussi implémenté une permission à la iOS pour partager certaines photos avec une app, plutôt que du tout ou rien. Et vous pouvez aussi désactiver les animations PIN, ce qui devrait rendre plus difficile aux autres d’étudier votre PIN avant de voler votre téléphone. D’autres modifications devraient aussi participer à augmenter l’autonomie de votre appareil.

Tout d’abord, le traditionnel avertissement : un logiciel en bêta ne doit être utilisé que pour des tests. Il n’est donc pas recommandé de l’installer sur votre appareil principal. Et si vous l’installer, où que ce soit, prenez à garde à bien avoir sauvegardé vos données avant.

Le plus simple pour procéder est de participer au programme Android Beta. À l’heure actuelle, l’opération n’est possible que sur les Pixel 4a (5G), Pixel 5 et 5a, Pixel 6 et 6 Pro, Pixel 6a ainsi que les Pixel 7 et 7 Pro. Si vous avez l’un de ces appareils, vous pouvez aussi flasher ou installer manuellement une image système d’Android 14.

Pour les autres appareils, vous pouvez configurer Android Emulator pour faire tourner Android 14. Google a toutes les instructions ici. Si vous avez déjà participé au programme Android QPR, Android 14 beta 1 s’installera automatiquement.