Android 14 : la première bêta permet aux apps d’ajouter des partages personnalisés

Google publie sa première bêta d'Android 14, l'occasion de découvrir quelques nouveautés intéressantes.

Vous n’avez désormais plus besoin d’être développeur pour découvrir Android 14. Google a en effet publié la première version bêta d’Android 14 et il y a certaines améliorations mineures, mais intéressantes pour celles et ceux qui se lancent. Les apps peuvent par exemple ajouter des actions et raccourcis personnalisés dans les fenêtres de partage d’Android. Autrement dit, la fonctionnalité cross-app pourrait être considérablement plus puissante lorsque les apps en tireront parti.

Vous verrez aussi une flèche de retour arrière “plus proéminente” dans l’interface de navigation par geste. Cette flèche complète aussi le thème et/ou le fond d’écran de votre appareil. C’est un ajout tout à fait mineur, mais cela devrait permettre aux utilisateurs de mieux comprendre comment les gestes fonctionnent.

Les autres améliorations sont invisibles. Les apps peuvent désormais limiter la capacité des services d’accessibilité à voir d’éventuelles données sensibles. Cela permet d’éviter que des services malveillants mettent la main sur ce genre d’informations et réduit les risques d’exécuter des opérations critiques par erreur. Android 14 Beta 1 prend aussi en charge les nouveaux effets visuels vectoriels, comme l’interpolation et le morphing.

Les previews précédentes d’Android 14 avaient déjà amélioré l’accessibilité, l’autonomie de la batterie et la sécurité. Il y a aussi une prise en charge plus poussée des smartphones et tablettes avec écran pliable ainsi que la personnalisation de la langue par application.

Il vous faudra soit l’émulateur d’Android Studio soit un appareil Pixel suffisamment récent (Pixel 4a ou plus récent) pour essayer cette bêta d’Android 14. L’installation, cependant, est plus facile, puisqu’il suffit d’enregistrer son Pixel sur le Programme Android Bêta pour télécharger cette version et les prochaines. Comme à l’accoutumée, nous ne saurions conseiller de l’installer sur un smartphone utilisé au quotidien, mais vous pouvez tout à fait le faire sur un appareil secondaire.

La firme de Mountain View n’a, par ailleurs, probablement pas tout révélé d’Android 14. Le géant américain attend d’ordinaire sa conférence annuelle I/O au printemps pour partager les fonctionnalités majeures dont profiteront ses nouveaux appareils et les premières versions release candidate n’arriveront pas avant le mois de juin. La première version finale de l’OS arrivera, quant à elle, dans le courant de l’été. Voyez cela comme un lever de rideau partiel, Google n’étant pas encore prêt à tout révéler.