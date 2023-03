Comment profiter dès maintenant du nouveau geste de balayage d’Android 14

Android 14 proposera moult nouveautés, dont une amélioration bienvenue dans le geste pour revenir en arrière. Et il est possible d'en profiter dès maintenant.

Android et iOS sont aujourd’hui plus similaires qu’ils ne l’ont jamais été, mais Android a encore une longueur d’avance dans un domaine particulier : le geste pour revenir en arrière. Sur iPhone, c’est assez incohérent, sur Android, c’est parfait. Vous pouvez tapoter sur le bouton retour ou balayer vers l’arrière et vous revenez à la page, l’app ou l’écran précédent, à chaque fois. Aujourd’hui, ce geste change et vous pouvez être parmi les premiers à profiter de cette nouvelle version.

Le retour arrière sur Android est déjà parfait, mais…

Pourquoi changeriez-vous alors que cela fonctionne déjà si bien ? Si ce geste est effectivement parfait pour revenir à ce que vous faisiez juste avant sur votre téléphone, cela peut poser problème lorsque vous ne vous souvenez pas de ce que vous faisiez. Pour la plupart des utilisateurs Android, le geste vers l’arrière est pratique, mais peut donc vous emmener vers l’inconnu. Avec Android 14, Google va donner un certain contexte avant de vous y envoyer. Dans la version Developer Preview 2 d’Android 14, il y a un “geste arrière prédictif”, qui vous donne un aperçu de ce vers quoi vous iriez si vous terminez le geste. Si vous devez retourner vers une page, vous la verrez, mais si vous devez aller vers une autre app, vous verrez la fenêtre apparaître lentement. De plus, vous verrez une flèche Material You pour vous informer que vous revenez en arrière.

Bien sûr, Android 14 n’est pas encore disponible officiellement. Certains n’ont même pas encore Android 13, d’ailleurs. Pour tester ce nouveau geste, il vous faut installer la dernière version developer preview d’Android 14 en date sur votre Pixel 4a 5G ou plus récent.

Contrairement aux bêtas d’Apple réservées aux développeurs qui nécessitent un compte développeur payant, n’importe qui peut installer la developer preview sur un appareil Pixel compatible. Cependant, comme avec tout logiciel en bêta, il faut bien garder à l’esprit certaines choses. Tout d’abord, assurez-vous d’avoir une sauvegarde récente de vos données, dans la mesure où un souci pourrait vous obliger à effacer le contenu de votre téléphone.

Les developer previews sont aussi un peu plus délicates à installer que les versions standard, mais Android Police propose un tutoriel complet et simple pour installer la developer preview sur votre Pixel. Une fois la version installée, vous trouverez ce nouveau geste arrière prédictif dans les “options développeur” des Paramètres de votre téléphone.