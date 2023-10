WhatsApp permettra bientôt d'ajouter deux comptes sur un même appareil. Voilà qui devrait être extrêmement pratique au quotidien.

Si vous avez un compte WhatsApp pour votre vie personnelle et un autre pour votre vie professionnelle, ou même deux comptes de même nature, vous n’aurez bientôt plus à trimballer deux téléphones pour pouvoir accéder à ces deux comptes simultanément. WhatsApp permettra en effet bientôt d’ajouter deux comptes sur un même appareil, pour peu que vous ayez un second numéro de téléphone ou un téléphone compatible avec la eSIM ou dual SIM.

Et pour que l’utilisation de ces deux comptes soit simple au quotidien, vous n’aurez pas à vous déconnecter de l’un pour accéder à l’autre. Pour profiter de l’accès simultané à deux comptes, il suffit de se rendre sur la page Paramètres de l’application et de cliquer sur la flèche à côté de votre nom pour trouver l’option “Ajouter un compte”. Chaque compte dispose de ses propres réglages de confidentialité et de notification, ce qui vous permet de choisir de recevoir des alertes sur l’un et pas sur l’autre, par exemple, ce qui devrait être particulièrement utile si vous êtes en vacances et que vous n’avez aucune envie d’entendre parler du travail pendant ce temps.

Cette nouvelle fonctionnalité fait suite à une mise à jour précédente offrant la capacité d’accéder à votre compte sur plusieurs appareils. WhatsApp a toujours été plutôt strict en ce qui concerne l’accès au compte, limitant les utilisateurs à n’avoir qu’un seul compte sur un seul téléphone. Le service avait commencé à explorer le multi-appareil en 2021 et avait déployé une fonctionnalité de synchronisation d’un compte sur un maximum de quatre téléphones en avril dernier. Cette mise à jour à venir, qui devrait rendre nettement plus facile le jonglage entre les différents aspects de votre vie tout en préservant les barrières, arrivera sur les appareils Android dans les prochaines semaines.