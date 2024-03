Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 : un cran en-dessous du processeur phare

Les smartphones Honor, Xiaomi et d'autres modèles à paraître ce mois-ci intégreront cette fonctionnalité.

Tl;dr Qualcomm dévoile le processeur Snapdragon 8s Gen 3.

Processeur conçu sur un procédé de 4 nm avec un cœur 1+4+3.

Le processeur supporte le nano-modele Gemini et les assistances AI.

Utilisation du processeur attendue dans plusieurs smartphones annoncés.

L’ère du Snapdragon 8s Gen 3 par Qualcomm

Le choix entre un smartphone de moyenne gamme et un smartphone haut de gamme peut être difficile, surtout lorsqu’on veut éviter le prix exorbitant de ce dernier. Qualcomm propose une solution à ce dilemme en annonçant le tout nouveau processeur Snapdragon 8s Gen 3.

Un vent de technologie souffle

Le Snapdragon 8s Gen 3 est certes inférieur au Snapdragon 8 Gen 3, mais il est loin d’être secondaire. C’est un processeur “construit selon un processus de 4 nanomètres (nm) avec un noyau 1+4+3”. Et même si ce noyau prime ne coure qu’à 3,0 GHz, il offre des fonctionnalités dignes d’une bannière.

Il inclut un modem 5G X70 de génération précédente avec un support Wi-Fi 7. Une caractéristique distinctive est la présence de l’accélération matérielle du ray tracing, offrant ainsi une expérience de jeu plus réaliste.

Une vitrine d’intelligence artificielle

En plus de ces fonctionnalités, il est doté d’une intelligence artificielle générative multimodale capable d’exécuter de grands modèles de langage (LLM). Avec une capacité impressionnante de gérer jusqu’à 10 milliards de paramètres, ce processeur est compatible avec des modèles comme Gemini Nano ainsi qu’avec les assistants IA.

Cela dit, il manque quelques fonctionnalités d’IA disponibles sur la puce 8 Gen 3. Cette puce intègre également l’ISP toujours sensible introduit avec le Snapdragon 8 Gen 2 de la dernière génération.

Une nouvelle sous-catégorie Qualcomm

Qualcomm élargit son offre avec ce nouveau produit venant ajouter une autre sous-catégorie à sa gamme. On attend avec impatience de voir comment les futurs smartphones Honor, iQOO, Realme, Redmi et Xiaomi, prévus pour être annoncés plus tard ce mois-ci, seront tarifés par rapport aux modèles de vaisseaux amiraux.