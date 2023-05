Xbox Games Showcase : “Nous allons parler de jeux”

Microsoft annonce la couleur pour le retour de son Xbox Games Showcase.

Planifiée pour le 11 juin prochain avec une diffusion sur Twitch et YouTube, l’édition 2023 du Xbox Games Showcase commencera à 19h :

Rejoignez-nous pour découvrir toujours plus de surprises et d’avant-premières préparées par nos talentueux studios internes et nos nombreux partenaires du monde entier. C’est le moment qu’il ne faut pas manquer pour tout savoir des titres qui arriveront sur les consoles Xbox, PC et dans le Xbox Game Pass ainsi que le Xbox Cloud Gaming.

Spoiler Alert: we'll be talking about games ​

​​

Tune into the Xbox Games Showcase followed by Starfield Direct on Sunday, June 11 @ 10am PT: https://t.co/3mhkAsswII | #Starfield #XboxShowcase pic.twitter.com/4uFHPmqLyK

— Xbox (@Xbox) May 3, 2023