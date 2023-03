Xbox Games Showcase : retour de la conférence numérique pour cet été

La conférence numérique Xbox Games Showcase de Microsoft est datée.

L’éditeur américain Microsoft annonce que l’édition 2023 du Xbox Games Showcase aura lieu le 11 juin prochain et sera suivi d’un Starfield Direct qui dévoilera des informations inédites sur… Starfield, le RPG en monde ouvert dans l’espace de Bethesda qui sortira le 6 septembre prochain sur Xbox Series X, Xbox Series S et PC (Steam/Microsoft Store).

A quoi s’attendre avec le Xbox Games Showcase ?

Jusqu’à présent, on ne sait pas grand-chose de l’édition 2023 du Xbox Games Showcase, ni de ce qui y figurera. Étant donné que Redfall sera lancé en mai prochain et que The Elder Scrolls Online : Necrom sortira quelques jours avant, il pourrait y avoir quelques surprises majeures. Un certain nombre de titres exclusifs aux consoles Xbox ont été annoncés comme devant être commercialisés dans le futur et pourraient certainement faire leur apparition lors du salon.

Fable, le reboot de la franchise par l’équipe talentueuse de Playground Games (Forza Horizon), a été annoncé en 2020 et semble avoir besoin d’un nouveau souffle. Senua’s Saga : Hellblade 2 précède même ce jeu, ayant été annoncé en 2019 et rarement vu depuis. Gears 6 de The Coalition manque également à l’appel, et les suites de Perfect Dark et The Outer Worlds ont été annoncées depuis plusieurs années, mais n’ont pas été revues depuis. N’importe lequel de ces jeux mériterait donc d’être présent, mais nous en apprendrons probablement plus lorsque Microsoft communiquera de manière plus précise sur l’événement.

