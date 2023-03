Microsoft organise un événement “Future of Work with AI” le 16 mars prochain

Microsoft organise un événement dédié à l'IA le 16 mars, l'occasion d'en apprendre davantage sur le futur de l'IA chez le géant américain.

Maintenant que Microsoft a montré comment l’intelligence artificielle va refaçonner la recherche Bing, le géant américain est prêt à dévoiler comment cette technologie va pouvoir influencer votre travail. La firme de Redmond organise un événement “Future of Work with AI” le 16 mars, à 17 h, heure française. Microsoft n’est pas rentré dans les détails concernant les annonces, mais son PDG, Satya Nadella, et le responsable de Microsoft 365, Jared Spataro, vont gérer la présentation.

Une fuite datant le mois dernier de The Verge laissait entendre que Microsoft pourrait introduire des versions boostées à l’intelligence artificielle d’apps Microsoft 365 comme Outlook et Word. Sans connaître précisément les fonctionnalités, The Information affirmait qu’Outlook pourrait utiliser l’IA pour améliorer les résultats de recherche et suggérer des réponses dans les emails. Word, de son côté, pourrait faire des suggestions dans vos écrits.

L’entreprise lance aussi d’autres fonctionnalités pour les entreprises autour de l’IA. Dynamics 365 et Viva Sales se dotent désormais d’un “Copilote” IA qui aide à répondre dans les conversations et les emails avec les clients, peut résumer les réunions Teams et explorer les données marketing. Ces fonctions reposent sur un service Azure OpenAI existant tandis que les fonctionnalités Microsoft 365 seraient construites sur le modèle Prometheus utilisé dans Bing.

Cette extension autour de l’intelligence est tout sauf une surprise. Microsoft ne cesse d’intégrer l’IA dans des services comme Teams depuis quelque temps, et investit depuis plusieurs années dans OpenAI. Le géant américain se serait récemment engagé dans un financement de plusieurs années pour un montant total de 10 milliards de dollars, ce qui permettra à Microsoft d’héberger les services cloud d’OpenAI. L’entreprise est en course pour s’établir comme leader de l’intelligence artificielle et cet événement vise à permettre de promouvoir toute cette stratégie.

La concurrence est déjà rude sur ce marché. D’autres entreprises intègrent l’algorithme ChatGPT d’OpenAI directement dans leurs produits. Google, de son côté, a dévoilé Bard, son équivalent à ChatGPT, soucieux de voir l’intérêt grandir autour de ces technologies, y voyant là une réelle menace pour son cœur de métier, la recherche. Une extension de l’utilisation de l’intelligence artificielle pourrait aider Microsoft à doubler ses concurrents et prendre une avance importante sur cette technologie naissante.