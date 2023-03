OpenAI permet aux développeurs d’utiliser ChatGPT dans leurs applications

OpenAI passe à la vitesse supérieure avec les développeurs. L'entreprise lance une API pour ChatGPT et Whisper.

OpenAI, l’entreprise à qui l’on doit ChatGPT et DALL-E 2, a annoncé plusieurs changements importants tout récemment. Tout d’abord, elle lance une API développeurs pour ChatGPT et son modèle de transcription Whisper. Ensuite, elle a modifié ses conditions d’utilisation du service pour permettre aux développeurs de ne plus laisser leurs données servir à améliorer ses systèmes, tout en ajoutant une période de rétention de 30 jours.

Cette nouvelle API ChatGPT utilise le même modèle d’intelligence artificielle (gpt-3.5-turbo) que le chatbot si populaire, permettant aux développeurs d’ajouter la version originale de ChatGPT ou une autre. My AI de Snap est l’un des premiers exemples, tout comme la nouvelle fonctionnalité de tuteur virtuel de l’outil d’apprentissage Quizlet et l’outil à venir Ask Instacart dans l’application populaire de shopping local. Cependant, l’API ne sera pas limitée à des bots spécifiques aux marques qui copient ChatGPT ; elle peut aussi proposer des expériences logicielles “non conversationnelles” qui pourraient profiter de l’IA.

L’API ChatGPT est proposée à 0,002 $ pour 1 000 tokens (environ 750 mots). De plus, il est possible de choisir une option grande capacité. Ces nouvelles options s’ajoutent à ChatGPT Plus, le service à 20 $ par mois lancé en février.

Dans le même temps, l’API Whisper d’OpenAI est une version hébergée du modèle open source voix-vers-texte Whisper qui avait été lancé en septembre. “Nous avons lancé un modèle, mais ce n’était pas suffisamment pour permettre de développer tout un écosystème développeur autour”, déclarait le président et cofondateur d’OpenAI, Greg Brockman, à TechCrunch. “L’API Whisper utilise le même modèle que celui que vous pouvez avoir en open source, mais nous l’avons optimisé à l’extrême. Il est bien plus rapide et extrêmement pratique.” L’API de transcription coûtera 0,006 $ par minute aux développeurs, permettant une transcription “robuste” dans de nombreuses langues et offrant la traduction vers l’anglais.

Enfin, OpenAI, a annoncé des changements dans ses conditions d’utilisation pour les développeurs, basés sur les retours des clients concernant la confidentialité et la sécurité. À moins qu’un développeur n’opte explicitement pour cela, l’entreprise n’utilisera plus les données soumises via l’API pour “l’amélioration de son service” pour entraîner ses modèles d’IA. De plus, elle ajoute une période de rétention de 30 jours tout en offrant des options plus strictes de conservation “selon les besoins des utilisateurs” (comprenez par là, très certainement, les entreprises avec des budgets conséquents). Enfin, la société simplifie ses conditions autour de la propriété des données, clarifiant que les utilisateurs sont propriétaires des entrées et des sorties.

L’entreprise va aussi remplacer son processus d’analyse pré-lancement pour les développeurs avec un système presque entièrement automatisé. OpenAI justifie ce changement en précisant que “la grande majorité des apps ont été approuvées durant le processus de vérification”, affirmant que son monitoring s’est “améliorée de manière significative”. “L’une de nos plus grandes préoccupations a été de trouver comment devenir attrayant pour les développeurs”, déclarait Greg Brockman à TechCrunch. “Notre mission est de bâtir une plateforme sur laquelle les autres peuvent construire quelque chose.”