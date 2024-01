Microsoft Copilot Pro: abonnement mensuel à 20$ pour des fonctionnalités IA avancées

Cette offre introduit également les "Copilot GPTs" destinés à des tâches spécialisées.

Tl;dr Microsoft lance Copilot Pro, un service d’abonnement de 20$ par mois.

Les applications Copilot pour iOS et Android sont désormais accessibles à tous.

La souscription à Copilot Pro offre des fonctions avancées de création d’images basées sur l’IA.

Copilot pour Microsoft 365 est désormais largement disponible pour les petites entreprises.

Microsoft monte en gamme avec son IA

Microsoft continue de faire des avancées significatives dans le domaine de l’intelligence artificielle. La société a lancé Copilot Pro, un abonnement mensuel de 20$ donnant aux utilisateurs confirmés l’accès aux dernières versions de ChatGPT ainsi qu’à Copilot dans les applications Microsoft 365, présentant des fonctionnalités inédites.

Une disponibilité accrue

Autre bonne nouvelle, après un lancement limité le mois dernier, les applications Copilot pour iOS et Android sont désormais disponibles pour tous, élargissant ainsi la base d’utilisateurs potentiels.

Des fonctionnalités de luxe

Copilot Pro comprend également la possibilité de créer des profils Copilot GPT spécifiques à certains sujets comme le fitness, le voyage ou la cuisine. De plus, la souscription offre une amélioration de la création d’images par l’IA, à savoir un processus plus rapide et une qualité d’image plus élevée.

Une question de rentabilité

Cependant, il convient de noter que l’utilité de ces offres pour les utilisateurs ordinaires reste à démontrer. Les requêtes Copilot sont coûteuses en termes de puissance de calcul et d’utilisation de l’énergie, c’est pourquoi Microsoft cherche à monétiser Copilot pour ses utilisateurs les plus actifs. De plus, la compagnie a besoin de rentabiliser son investissement de 13 milliards de dollars dans OpenAI, où elle détient une participation de 49%.