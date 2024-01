Les meilleures utilisations de la nouvelle app IA Microsoft Copilot

L'app Microsoft Copilot est disponible depuis peu et grâce à elle, il est possible de profiter de GPT-3.5 et GPT-4 gratuitement. Voici ce qu'il faut savoir de cette app iOS et Android.

Vous êtes tout excusé(e) si vous ne savez plus vraiment où en est le chatbot IA de Microsoft, lequel, grâce à un partenariat avec OpenAI, est propulsé par la même technologie que celle de ChatGPT et DALL-E. Baptisé initialement Bing Chat et proposé comme extension du moteur de recherche de Microsoft, le bot a depuis lors étaé rebaptisé Copilot. Copilot trouve rapidement son chemin sur Windows 11 et divers autres produits du géant et nous avons aujourd’hui une application dédiée pour en profiter. C’est une app dérivée de l’app Bing sur iOS et Android, avec les fonctions principales du chatbot IA et quelques extras Bing (dont l’actualité et les offres shopping). Si vous souhaitez tester les capacités de l’IA générative de Copilot sur votre iPhone ou appareil Android, voici comment démarrer.

Premier pas avec l’app Copilot

Vous pouvez récupérer l’app Copilot gratuitement sur le Google Play Store ou l’iOS App Store et en profiter immédiatement. Pas besoin de se connecter avec un compte Microsoft, mais dans ce cas, vous serez limité(e) à cinq requêtes par jour et certaines fonctionnalités avancées vous seront interdites (dont la génération d’image).

Il y a plusieurs options pour les interactions avec le bot. Vous pouvez tapoter sur l’un des prompts suggérés, saisir une question ou un prompt dans la zone de texte en bas de l’écran ou tapoter sur le bouton microphone (en bas à droite) et dicter à Copilot (et vous aurez vos réponses à l’oral). Si vous utilisez l’option vocale, l’icône du microphone change en icône clavier lorsque vous devez revenir aux prompts textuels.

Vous verrez aussi une icône caméra en bas de l’interface : tapotez dessus et vous pourrez envoyer une photo depuis votre téléphone (ou en prendre une nouvelle) pour que Copilot l’analyse. Vous pouvez demander quelque au sujet de cette photo ou faire générer une nouvelle image d’après celle transmise.

Il n’y a pas de paramètres dans l’app, mais vous pouvez tapoter sur l’icône avec les trois petits points (en haut à droite) pour lancer une nouvelle discussion et définir le “ton” du chatbot. Ces tons permettent d’établir un équilibre entre la créativité et la précision. Attention donc.

Génération de texte

L’une des utilisations principales de Copilot, comme ChatGPT et Google Bard, c’est la génération de texte. Si vous voulez être créatif avec Copilot, demandez-lui de composer un poème sur le sujet de votre choix, vous pouvez même spécifier la forme, le style, le ton et la longueur, si vous le souhaitez.

Copilot peut aussi rédiger un email à votre chef, une présentation client ou même le résumé d’un concept pour vous. Ces bots IA peuvent aussi se révéler utiles pour vous expliquer des sujets complexes en des termes simples, et vous pouvez poser des questions par la suite si vous avez besoin de clarification.

Copilot peut aussi travailler avec le texte que vous lui donnez. Vous pouvez aussi lui demander d’évaluer votre écrit, ou de rendre un paragraphe plus concis ou plus extravagant. Il y a une icône copie à la fin de chaque réponse, pour copier le texte et vous permettre de le coller où vous le voulez.

L’un des grands avantages de Copilot sur ChatGPT, c’est son accès gratuit à GPT-4, modèle plus puissant que GPT-3.5. Pour l’utiliser, tapotez sur le bouton Utiliser GPT-4 en haut de vos chats. Les réponses peuvent cependant arriver plus lentement, mais les résultats seront plus naturels.

Recherche, images et autre

Copilot va au-delà de la génération de texte. Vous pouvez par exemple lui poser les mêmes questions qu’à un moteur de recherche : demandez-lui des idées de jeux, un itinéraire, un produit pour tel usage ou un conseil pour réaliser telle ou telle tâche. Si Copilot cherche quelque chose sur le web, vous verrez les citations dans la réponse.

Vous pouvez aussi lui donner le même genre de requêtes que celles que vous feriez à Alexa, Siri ou Google Assistant. Une utilisation intéressante de Copilot et des autres moteurs d’IA générative est de retrouver un mot que vous avez sur le bout de la langue en décrivant le contexte et le remettant dans une phrase. Copilot trouvera souvent le fameux mot.

La génération d’image est aussi proposée nativement dans Copilot. Vous pouvez donc demander à créer des images depuis un prompt textuel de votre choix. Les capacités de génération d’image sont les mêmes que celles déjà vues sur Bing et vous aurez quatre variantes parmi lesquelles choisir. Tapotez sur une pour avoir un aperçu plus grand.

En utilisant l’app avec un compte Microsoft, vous êtes limité(e) à 30 inputs par conversation. Il est possible que ce quota varie avec le temps, le géant américain devant gérer la demande au jour le jour. Le service étant gratuit, celle-ci peut être élevée.