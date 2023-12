ChatGPT, comme tous les autres chatbots IA, impose une limitation de caractères à ses utilisateurs. Il est pourtant possible de contourner cette limite, et ce, de manière très simple. Voici comment procéder.

Comme sur tous les chatbots IA, ChatGPT impose une limite de caractères qui peut être délicate à contourner. Si vous voulez tirer le maximum de ChatGPT et ses diverses ressources, vous devez apprendre à outrepasser cette limite. Voici quatre méthodes pour y parvenir.

Qu’est-ce que la limite de caractères de ChatGPT ?

ChatGPT a une limite de caractères cachée que les développeurs n’ont pas officialisée. Mais à l’usage, il s’avère que cette limite est située aux alentours de 4 096 caractères.

Mais il ne suffit pas d’atteindre les 4 096 caractères pour voir apparaître une erreur. Il semble que le calcul soit basé sur la complexité du scenario que vous faites passer à ChatGPT. De fait, certaines requêtes vous feront jouer quelque peu avec le système pour obtenir votre réponse sans vous retrouver face à cette limitation.

Malheureusement, il n’y a pas une méthode qui fonctionne à chaque fois pour ChatGPT. Il n’est pas possible de tromper le système pour lui faire passer un nombre illimité de caractères, et ce, pour une bonne raison. Chaque requête que ChatGPT génère nécessite énormément de ressources. De fait, OpenAI doit limiter leur génération pour que son chatbot réponde à tout un chacun.

Mais il y a certaines choses que vous pouvez faire pour aller au-delà.

Continuer ou faire régénérer les réponses

L’une des méthodes les plus simples pour contourner la limitation de caractères est de poursuivre après une réponse incomplète. Si ChatGPT coupe au beau milieu, vous aurez souvent l’option de “continuer”, et le robot reprendra où il s’est arrêté. Cela permet d’aller au-delà de la limitation initiale et d’obtenir le reste de la réponse.

Vous pouvez aussi demander à ChatGPT de régénérer une réponse. C’est très pratique si le robot plante ou si vous avez des difficultés à obtenir la réponse précise que vous souhaitez. C’est aussi utile si la requête flirte avec les contenus autorisés ou non sur la plateforme, cela peut permettre de rester dans le cadre tout en récupérant du contenu utilisable pour vos besoins.

Rédiger des prompts plus précis

Un autre moyen de faire oublier cette limite de caractères et de se concentrer sur l’écriture d’un prompt très complet. Essayez d’être aussi spécifique que possible. Cela permettra d’éliminer un maximum de caractères non désirés, laissant au bot générer de meilleures réponses, plus précises et plus susceptibles d’avoir l’information dont vous avez besoin. Vous pouvez être incroyablement spécifique avec vos prompts. N’hésitez pas.

Diviser le prompt en plusieurs parties

Pour contourner la limitation de caractères de ChatGPT, vous pouvez diviser votre projet en plusieurs parties et rédiger un prompt pour chacune. Cela permet de mettre ensemble différentes parties d’une longue et complexe réponse. Avec un peu de pratique, vous verrez que c’est la meilleure manière de contourner cette limite.

Demander à ChatGPT de faire un plan

Si vous avez du mal à séparer la chose en plusieurs parties, vous pouvez demander à ChatGPT de vous créer un plan et vous viendrez ensuite ajouter du contenu sur les différentes parties de ce plan, plus petites et plus précises.

Ces astuces vous aideront à contourner la limitation de caractères non seulement de ChatGPT, mais aussi d’autres chatbots comme Claude. Et puisque vous ne changez pas le système ni son fonctionnement, vous n’enfreignez aucune règle de la plateforme, OpenAI n’a rien à vous reprocher.