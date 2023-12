Le régulateur britannique de la concurrence scrute les liens entre Microsoft et OpenAI

L'autorité de la concurrence britannique, la CMA, souhaite déterminer si le partenariat envisagé pourrait constituer une "situation de fusion" influençant la concurrence. Cela pourrait-il modifier l'équilibre du marché ?

Tl;dr Le Royaume-Uni envisage d’enquêter sur le partenariat Microsoft/OpenAI.

La CMA vérifiera si une “prise de contrôle” est en cours, potentiellement soumis au droit de la concurrence.

Microsoft a joué un rôle important dans les récents développements de OpenAI, notablement concernant son CEO, Sam Altman.

La CMA cherche également des avis sur l’impact de ce partenariat sur la concurrence au Royaume-Uni.

Une investigation sur Microsoft/OpenAI envisagée par le Royaume-Uni

L’autorité de régulation britannique, le Competition and Markets Authority (CMA), a publié une déclaration indiquant qu’une enquête sur le partenariat entre Microsoft et OpenAI est en cours de considération. La question principale est de savoir si cette alliance constitue une “acquisition de contrôle” potentiellement soumise au droit de la concurrence.

Les préoccupations de la CMA

Le régulateur va examiner les “développements récents”, faisant sans doute référence à la mésaventure du PDG de OpenAI, Sam Altman, dont le départ et le retour ont été marqués par une implication importante de Microsoft. “La CMA étudiera si le partenariat a résulté en une acquisition de contrôle – c’est-à-dire, si une partie a une influence matérielle, un contrôle de facto ou plus de 50% des droits de vote sur une autre entité.“, a déclaré la CMA.

Un partenariat complexe

Partenariat “proche et multifacette“, il englobe un investissement de plusieurs milliards de dollars par Microsoft, une collaboration sur le développement de technologies et des services cloud. Il a été souligné que les deux entreprises ont des activités significatives sur les marchés financiers et connexes, leurs actions commerciales affectant directement les investisseurs. De plus, Microsoft a récemment été impliqué dans des évolutions liées à la gouvernance de OpenAI.

Indépendance des entreprises : affirmation de Microsoft

Selon Microsoft, sa relation avec OpenAI préserve l’indépendance des deux sociétés : “Depuis 2019, nous avons forgé un partenariat avec OpenAI qui a favorisé davantage d’innovation et de compétition en IA, tout en préservant l’indépendance de nos deux sociétés“, a déclaré le vice-président de Microsoft, Brad Smith.