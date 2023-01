Microsoft va fermer AltspaceVR le 30 mars prochain

Microsoft annonce la fermeture de la plateforme AltspaceVR. Le géant américain se concentre sur Mesh.

Microsoft a décidé de revoir quelque peu ses ambitions à la baisse en ce qui concerne le métavers. En effet, dans un post de blog découvert par VentureBeat, la firme de Redmond annonce qu’elle fermera AltspaceVR, la plateforme de réalité virtuelle sociale qu’elle avait rachetée en 2017, le 10 mars 2023. Le géant américain attribue cette difficile décision à sa volonté de se concentrer sur Mesh, la plateforme de réalité mixte annoncée en grande pompe par l’entreprise en 2021 et qui plus tard devait arriver dans Teams.

Microsoft annonce la fermeture de la plateforme AltspaceVR

“Nous sommes impatients de tout ce qui va arriver, notamment notre lancement de Microsoft Mesh, une nouvelle plateforme pour la connexion et la collaboration, qui commencera par permettre d’établir des lieux de travail partout dans le monde”, déclarait Microsoft. “Dans un futur relativement proche, nous allons concentrer nos efforts VR sur les expériences pour l’environnement de travail, à apprendre de nos clients et partenaires, et à nous assurer de poser des bases solides pour permettre la sécurité, la confiance et la conformité. Avec le temps, nous espérons pouvoir étendre cela à des expériences pour le grand public.”

Le géant américain se concentre sur Mesh

L’annonce de la fermeture d’AltspaceVR survient après la confirmation par Microsoft de pas moins de 10 000 licenciements d’ici à la fin du mois de mars. Selon le blog Windows Central, Microsoft prévoit de licencier toute l’équipe d’AltspaceVR dans le cadre de cette grosse restructuration. Si l’on en croit un rapport de Bloomberg, l’entreprise a aussi réduit l’effectif de son équipe en charge de l’HoloLens. Sur ces douze derniers mois, la division a enregistré le départ de son ancien directeur Alex Kipman, qui a quitté le géant américain en juin sur fonds d’allégations d’agressions sexuelles, et la mise en pause de son contrat de vente auprès de l’armée américaine de casques HoloLens adaptés pour le terrain militaire. En 2022, Microsoft aurait aussi abandonné un projet de nouvelle génération de casque HoloLens.