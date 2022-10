Les casques Microsoft HoloLens donnent la nausée aux soldats américains qui le testent

Les casques Microsoft HoloLens grandement critiqués par les soldats américains. Il y a encore de nombreux points à corriger.

Les casques Microsoft HoloLens pour l’armée américaine ont quelques soucis. Bloomberg et Insider expliquent qu’un récent rapport non classifié révèle que la version actuelle du Integrated Visual Augmentation Systeme (IVAS) crée des problèmes aux soldats qui les testent. Certains ont souffert de nausé, maux de tête et fatigue oculaire pendant qu’ils utilisaient le dispositif de réalité augmentée. D’autres se sont plaints du poids, du champ de vision limité et de la luminosité de l’écran qui pourrait révéler une position, même à longue distance.

Un employé de Microsoft interrogé par Insider déclarait que l’IVAS a échoué sur quatre des six éléments dans un test. Nickolas Guertin, responsable des tests et évaluations opérationnels pour le Département de la Défense, ajoutait qu’il y avait encore bien trop de soucis avec des fonctionnalités essentielles. L’adoption parmi les soldats est encore très faible, selon le rapport.

Les tests en question faisaient partie d’un programme “Soldier Touch Point” qui aide l’armée à collecter des retours du monde réel et permettent à Microsoft d’améliorer ce casque HoloLens personnalisé. Idéalement, les casques doivent pouvoir fournir des informations vitales sur le champ de bataille ainsi que la vision nocturne à l’infanterie.

Il y a encore de nombreux points à corriger

Les militaires semblent en tous les cas bien conscients du travail restant à faire. Dans un communiqué transmis à Insider, le brigadier général Christopher Schneider déclarait que l’IVAS a passé “la plupart” des critères, mais que, sur certains points, il a encore besoin d’améliorations. Dough Bush avait autorisé la livraison d’un premier lot de 5 000 casques HoloLens en août dernier, mais la branche des forces armées a modifié ses plans pour “corriger les défauts”. Microsoft déclarait de son côté à Bloomberg voir toujours l’IVAS comme une “plateforme de transformation” et qu’elle allait avancer sur la livraison de ce premier lot.

Ces retours ne signifient pas nécessairement que le design de l’IVAS actuel est bon à jeter. Cependant, ceux-ci viennent s’ajouter à un certain nombre de difficultés qui sont apparus suite à ce contrat de 10 ans et de 21,9 milliards de dollars pour fournir 120 000 appareils. Le projet avait d’ailleurs suscité une vive controverse chez Microsoft, des employés refusant de travailler sur des “armes”. L’Armée avait aussi reporté le déploiement en fin d’année dernière pour permettre de poursuivre le développement. Il faudra probablement un certain temps avant que la technologie soit fin prête pour le combat.