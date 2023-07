Twitter fait disparaître l'emoji caca de ses mails de presse automatiques, pour quelque chose de tout aussi inutile, mais un peu plus long.

Dès le rachat de Twitter par Elon Musk, il y avait eu beaucoup, beaucoup de changement. Tant parmi les employés, à tous les postes, qu’au niveau de l’infrastructure technique. En décidant de se séparer de toute l’équipe dédiée aux relations publiques, il fallait trouver une solution automatique. Et Elon Musk n’avait alors rien trouvé de mieux que de répondre aux emails par un emoji caca. Aujourd’hui, le service a décidé de changer.

L’emoji caca envoyé en réponse automatique aux emails par Twitter n’existe plus. En mars dernier, le propriétaire de la plateforme, Elon Musk, annonçait que l’adresse email presse de Twitter répondrait dorénavant à tous les messages avec un simple emoji caca :

Cette décision avait été prise après les licenciements de masse survenus en novembre de l’année dernière, alors que le département dédié aux communications publiques avait “presque entièrement” disparu.

Aujourd’hui, en juillet, quelques mois plus tard donc, l’email propose une réponse automatique différente : “Nous reviendrons vers vous bientôt.”

Elon Musk avait tweeté au sujet de ce changement cette semaine, en déclarant : “Nous changeons la réponse automatique de 💩 pour une boucle infinie ‘Nous reviendrons vers vous bientôt.'” En réponse à cela, il ajoutait : “Ou peut-être une boucle ‘Revenez vers nous demain.'”

Comme Insider l’indique, ce changement dans la réponse automatique pourrait être dû aux changements opérés à la direction de l’entreprise. La nouvelle PDG de Twitter, Linda Yaccarino, a pris son poste le mois dernier ; son premier message aux employés déclarait qu’elle suivrait la vision d’Elon Musk, mais avec une tournure plus professionnelle. Et c’est tout à fait logique, finalement, que Twitter ait modifié sa réponse automatique pour quelque chose de plus acceptable, de plus diplomatique, même si cela n’a toujours aucun sens.

We are changing the auto-reply from 💩 to a “We will get back to you soon” infinite loop

— Elon Musk (@elonmusk) July 21, 2023