Microsoft met fin au support des applications Android sur Windows

L'Amazon Appstore ne peut plus être installé sur Windows, cependant, les utilisateurs existants ont encore une année avant sa disparition.

Tl;dr Microsoft stoppe le support des applications Android pour Windows.

La mesure est en réponse aux “besoins évolutifs des clients”.

Les apps déjà installées resteront utilisables jusqu’en mars 2025.

Nouvelles rumeurs sur le lancement de Surface Pro 10 et Surface Laptop 6.

Un arrêt abrupt

L’univers d’informatique sera marqué par une nouvelle mesure prise par Microsoft, visant à mettre fin au support des applications Android sur Windows. C’est la fin de l’aventure pour le Système Windows pour Android (WSA), la composante principale derrière l’Appstore d’Amazon et autres apps Android sur Windows 11.

Une évolution nécessaire

D’après un porte-parole de Microsoft, cette décision radicale serait le fruit d’une stratégie répondant aux “besoins évolutifs des clients“. En 2021, Microsoft avait pourtant annoncé avec enthousiasme que Windows 11 serait en mesure d’exécuter des apps Android.

La réalité s’est pourtant avérée différente. Lors de son lancement l’année suivante, les utilisateurs ont pu installer l’Appstore d’Amazon, et certaines apps Android individuelles se trouvaient même sur le Microsoft Store. Ces avancées étaient alors perçues comme une réponse stratégique aux applications Android sur les Chromebooks et aux applications iOS sur les Mac Apple Silicon.

Un avenir incertain

Microsoft, s’orientant désormais vers l’Intelligence Artificielle, pourrait considérer que ses tentatives antérieures de faire de Windows une plateforme davantage axée sur l’écran tactile ne valent plus l’investissement en ressources. Toutefois, les clients qui ont installé l’Appstore d’Amazon (ou d’autres apps utilisant WSA) peuvent continuer à les utiliser jusqu’au 5 mars 2025.

Le temps presse également pour les développeurs. Amazon a précisé que son Appstore et ses applications associées ne seront plus visibles dans le Microsoft Store à partir de mercredi. Les développeurs ne pourront plus soumettre de nouvelles applications pour l’Appstore d’Amazon sur Windows, mais ceux qui possèdent des applications existantes pourront continuer à soumettre des mises à jour jusqu’à l’année prochaine.

Le futur selon Microsoft

Au sujet du futur de Microsoft, des rumeurs courent selon lesquelles l’entreprise prévoirait de lancer de nouveaux appareils Surface le 21 mars. Le Surface Pro 10 et le Surface Laptop 6 seraient attendus, et la compagnie pourrait les commercialiser comme ses premiers ordinateurs dotés d’IA.