YouTube développe des outils pour démasquer les deepfakes de voix et de visages

L'objectif est de lancer un programme pilote pour l'outil de détection vocale dès le début de l'année prochaine. Êtes-vous prêt à découvrir ce que cette nouvelle technologie pourrait apporter ?

Tl;dr YouTube développe de nouveaux outils pour protéger les artistes des utilisations non autorisées de leur image.

La technologie de détection de visage sera bientôt disponible pour permettre aux créateurs de gérer leur contenu.

La technologie d’identification de chant synthétique s’intégrera au système de protection IP de YouTube, Content ID.

YouTube s’engage à travailler avec ses partenaires pour amplifier leurs voix avec l’IA, tout en mettant en place des garde-fous.

YouTube : de nouveaux outils pour protéger les artistes

YouTube, la plateforme de partage de vidéos, annonce l’élaboration de nouvelles technologies destinées à protéger les artistes et créateurs contre l’utilisation non autorisée de leur image. Cette initiative, dévoilée jeudi dernier, vise à lutter contre les contenus générés par IA qui exploitent le visage ou la voix chantée d’une personne. Les programmes pilotes de ces technologies devraient débuter en début d’année prochaine.

Une technologie de détection de visage en cours de développement

La technologie de détection de visage en cours de développement permettra à diverses parties prenantes de « détecter et gérer » les contenus exploitant une représentation générée par IA de leur visage. Selon YouTube, ces outils seront particulièrement utiles pour les créateurs, les acteurs, les musiciens et les sportifs pour repérer et décider de l’action à entreprendre face aux vidéos incluant une version deepfake de leur image. La date de sortie de ces outils de détection de visage n’a pas encore été spécifiée.

Identification de chant synthétique : une intégration à Content ID

Par ailleurs, la technologie d’identification de chant synthétique sera intégrée à Content ID, le système de protection automatisé de la propriété intellectuelle de YouTube. Cet outil permettra aux partenaires de trouver et de gérer les contenus utilisant des versions générées par IA de leurs voix chantées.

Un engagement pour l’amplification des voix avec l’IA

« Alors que l’IA évolue, nous croyons qu’elle devrait renforcer la créativité humaine et non la remplacer« , a écrit Amjad Hanif, vice-président des produits créateurs de YouTube, dans un article de blog. YouTube s’engage ainsi à travailler avec ses partenaires pour que les avancées futures de l’IA amplifient leurs voix, tout en développant des garde-fous pour répondre aux préoccupations et atteindre des objectifs communs.