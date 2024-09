Sam Altman annonce une amélioration de ChatGPT : l’IA de nouvelle génération pourrait révolutionner la science et guérir des maladies

L'intelligence artificielle basée sur les agents est à l'horizon. C'est une perspective passionnante. Que peut-on attendre de cette technologie dans un avenir proche ?

Tl;dr Les nouveaux systèmes d’IA pourront fonctionner sans intervention humaine grâce à des modèles comme o1 d’OpenAI.

Les systèmes « agentic » permettront à l’IA d’agir de manière autonome pour obtenir les meilleurs résultats possibles.

Le modèle o1 est le premier système capable de raisonnement complexe, ouvrant de nouvelles perspectives pour l’IA.

Malgré le stade précoce du développement du modèle o1, une amélioration rapide est attendue dans les mois à venir.

Naissance d’une nouvelle génération d’IA

Les systèmes d’intelligence artificielle (IA) sont en passe de connaître une révolution majeure. Selon Sam Altman, PDG d’OpenAI, la prochaine génération d’IA sera capable d’accomplir des tâches sans aucune intervention humaine. Cette avancée est rendue possible grâce à des modèles tels que le nouveau o1 d’OpenAI.

Les vertus du modèle o1

Altman a souligné lors d’une discussion informelle lors de la récente Journée des marchés financiers de T-Mobile, les vertus des modèles o1 et leur capacité à « raisonner ». Il affirme que cela ouvrira de nouvelles opportunités avec l’IA, auparavant impossibles avec la classe de modèles GPT qui les précédait.

Il a déclaré : “Les modèles de la série GPT étaient incroyables pour le type de pensée ‘système-1’, mais nous voulions des systèmes capables de raisonner. Il y a tellement de valeur si l’IA peut raisonner à travers les problèmes. o1 est le premier système capable de raisonnement complexe, et si vous lui donnez un problème difficile, vous pouvez obtenir des résultats extraordinaires.”

Le potentiel des systèmes « agentiques »

Altman décrit les systèmes de niveau 3 de l’IA, connus sous le nom de systèmes « agentiques », comme étant capables de résoudre un problème avant de présenter une solution. Ces systèmes permettront à l’IA d’agir de manière autonome afin d’obtenir les meilleurs résultats possibles, y compris en accomplissant des tâches sur d’autres services. Cela pourrait conduire à des systèmes de niveau 4 capables d’innover.

Malgré le stade précoce du développement du modèle o1, Altman se montre confiant quant à l’évolution rapide de ces systèmes : « Même dans les mois à venir, vous verrez des améliorations à mesure que nous passons de o1-preview à o1. La courbe d’amélioration est très abrupte, et les modèles qui ne peuvent pas résoudre les problèmes aujourd’hui seront capables de le faire dans quelques mois. »

Des applications novatrices en vue

Altman a également souligné le potentiel de nouvelles applications innovantes : « Nous allons voir tout un nouvel ensemble de façons d’utiliser ces modèles… Nous en sommes encore à ses débuts avec o1, il y aura de nouvelles façons de l’utiliser, et cela nous prendra du temps, à nous et aux utilisateurs, pour comprendre comment l’utiliser. » L’avenir de l’IA semble donc prometteur, avec de nouvelles avancées et applications à l’horizon.