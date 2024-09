Snapchat se transforme : nouveau design et intelligence artificielle renforcée

L'application de messagerie instantanée Snapchat subit une refonte majeure, avec un design plus intuitif et une intégration renforcée de l'intelligence artificielle pour permettre des interactions plus personnalisées, notamment avec des outils de reconnaissance d'images.

L’intelligence artificielle au service de Snapchat

Dans sa quête d’optimisation technologique, Snapchat a introduit son assistant à intelligence artificielle (IA) générateur depuis quelque temps. Aujourd’hui, la société américaine franchit une nouvelle étape en ajoutant à son application une série de fonctionnalités propulsées par l’IA. Ce développement s’inscrit dans le cadre d’un projet de refonte plus large de l’application.

Des selfies créatifs grâce à l’IA

Parmi les nouvelles fonctionnalités, on retrouve « My Selfie« . Ce dispositif utilise l’IA pour générer des images des utilisateurs et de leurs amis (s’ils sont également abonnés) dans des poses et des situations créatives. De plus, Snapchat déploie un nouveau « grandparents lens » qui utilise l’IA pour imaginer à quoi vous pourriez ressembler en tant que senior.

Une expérience améliorée pour les abonnés Snapchat+

Les abonnés à Snapchat+ auront accès à une nouvelle fonctionnalité IA dans les souvenirs, qui garde une trace des snaps précédemment sauvegardés par les utilisateurs. Grâce à cette modification, les souvenirs pourront ressortir des photos et des vidéos qui ont été éditées avec des légendes générées par l’IA ou de nouveaux effets de lentilles de réalité augmentée.

Assistant MyAI : une aide précieuse

En outre, Snapchat renforce son assistant MyAI, alimenté par ChatGPT, avec la capacité de « résoudre des problèmes » à partir de photos. Cela signifie que l’assistant pourra traduire des menus de restaurant, identifier des plantes et comprendre les panneaux de stationnement.

Une refonte majeure en cours de test

Cette montée en puissance de l’IA intervient alors que Snapchat commence à tester une refonte majeure de son application. L’objectif est de rendre Snapchat, souvent critiqué pour son interface déroutante, plus simple et plus intuitive. Cette nouvelle version verra les conversations entre amis et le contenu des Stories fusionner dans une seule vue, avec les Stories en tête des conversations. De plus, Snapchat combinera les sections Spotlight et Stories en un seul flux « Watch » qui recommandera du contenu de manière algorithmique.