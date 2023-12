Les abonnés Snapchat+ peuvent désormais générer ou étendre des images via l’IA dans l’application

Voici une autre mise à jour concernant la suite "My AI" de l'application.

Tl;dr Snapchat+ permet d’agrandir des images grâce à l’IA.

Les abonnés peuvent générer des Snaps directement en écrivant un prompt.

La fonctionnalité “Dreams” créer des portraits fantastiques avec des amis.

Le nombre d’abonnés à Snapchat a augmenté, atteignant 7 millions.

La force de l’Intelligence Artificielle Sur Snapchat

Les adeptes de Snapchat sont loin d’être novices en matière d’Intelligence Artificielle (IA). En effet, plusieurs de leurs outils favoris, tels que l’effet de selfie “Dreams” et le chatbot gratuit alimenté par ChatGPT, reposent sur la puissance de l’IA.

Avec l’IA, Snapchat devient encore plus pratique

Dans la dernière mise à jour, l’application figurante du monde des réseaux sociaux fait un pas de plus en avant. Les abonnés à Snapchat+ peuvent maintenant, en un simple clic, recadrer ou étendre leurs images, rendant ainsi l’outil plus utile et plus divertissant.

Fausse réalité et effets fantasmagoriques : l’IA vous libère

Par ailleurs, Snapchat+ promet également à ses utilisateurs de vivre une expérience unique. Ainsi, ils peuvent créer directement des Snaps rien qu’en écrivant un simple prompt. De même, la fonctionnalité “Dreams” leur permet de générer des portraits fantastiques avec leurs amis, une fonctionnalité qui ne manquera pas de séduire les utilisateurs.

Une montée en puissance payante !

Le travail acharné de Snapchat sur l’IA semble porter ses fruits, comme en témoigne l’augmentation de ses abonnés, passant de cinq à sept millions. C’est un pas de plus vers l’objectif énoncé par le CEO Evan Spiegel : atteindre 10 millions d’abonnés, comme rapporté par Time Magazine.