Perplexity lance un assistant IA pour concurrencer ChatGPT, Siri et Alexa

Un nouveau concurrent s’attaque au monopole des assistants vocaux avec des fonctionnalités avancées.

Tl;dr Perplexity lance un assistant intelligent, Perplexity Assistant, disponible sur Android pour effectuer des tâches variées comme réserver ou programmer des rappels.

La concurrence s’intensifie avec des outils similaires lancés par OpenAI, Apple et Amazon, chacun intégrant des innovations dans leurs assistants vocaux.

Perplexity ambitionne de s’étendre à iOS, tandis qu’Apple et Amazon préparent des mises à jour significatives pour Siri et Alexa.

Un nouvel acteur sur le marché des assistants IA

Perplexity Assistant se distingue par sa capacité à effectuer des tâches variées telles que réserver un restaurant, commander un trajet ou encore programmer des rappels. Disponible en 15 langues sur le Google Play Store, cet outil ambitionne de rivaliser avec des géants comme OpenAI, Apple et Amazon. Ce lancement marque une étape importante pour Perplexity, qui souhaite s’imposer dans un marché déjà dominé par des entreprises établies.

Un défi face aux leaders technologiques

Alors qu’OpenAI a récemment lancé une fonctionnalité similaire, appelée Tasks, pour ses abonnés ChatGPT Team et Pro, Perplexity se positionne comme une alternative performante et accessible. Les assistants vocaux tels que Siri d’Apple et Alexa d’Amazon, quant à eux, continuent d’évoluer avec des mises à jour significatives, renforçant la concurrence dans ce domaine.

Des ambitions multiplateformes pour Perplexity

L’entreprise a exprimé son souhait d’étendre Perplexity Assistant à l’écosystème iOS. Cependant, ce projet dépendra des permissions d’Apple, encore en attente. Cette stratégie pourrait lui permettre de toucher un public plus large et de se rapprocher de ses concurrents directs, tels que Siri et ChatGPT, qui bénéficient déjà d’une large adoption sur les appareils Apple.

Les avancées des concurrents traditionnels

De leur côté, Apple et Amazon ne restent pas passifs. Apple a intégré l’Apple Intelligence à Siri tout en collaborant avec OpenAI pour offrir des fonctionnalités ChatGPT. Amazon, de son côté, prépare une version améliorée d’Alexa, qui devrait voir le jour dans les prochains mois. Dans ce contexte, Perplexity devra non seulement innover, mais aussi convaincre les utilisateurs de la supériorité de son assistant.