Perplexity redéfinit la recherche par IA avec Sonar

Sonar, la nouvelle API de Perplexity, permet aux entreprises de bénéficier d’une recherche IA connectée en temps réel aux sources les plus fiables.

Tl;dr Perplexity lance Sonar, une API permettant des recherches IA en temps réel basées sur des sources fiables et personnalisables.

Sonar et Sonar Pro permettent aux développeurs de choisir entre rapidité économique ou performances avancées.

Sonar offre des tarifs compétitifs et s’intègre déjà à des outils comme Zoom, ouvrant de nouvelles opportunités de croissance pour Perplexity.

Une API pour des réponses fiables et connectée

Contrairement aux outils d’IA traditionnels, Sonar s’appuie sur une connexion Internet en temps réel pour fournir des réponses basées sur des sources fiables. Cette approche améliore la précision et l’autorité des résultats, offrant aux développeurs une solution adaptable à divers besoins. Sonar propose deux versions : une base économique et rapide, et Sonar Pro, plus puissante et adaptée aux questions complexes. Cette personnalisation des sources permet aux utilisateurs de mieux contrôler la qualité et la pertinence des informations fournies.

Zoom et l’intégration de Sonar pour des assistants intelligents

Avec Sonar, la start-up Perplexity ouvre la voie à une adoption élargie de ses outils. Des entreprises comme Zoom utilisent déjà cette API pour alimenter leurs assistants AI. L’intégration dans Zoom permet aux utilisateurs d’obtenir des réponses en temps réel, avec des recherches en ligne et des citations, le tout sans quitter une réunion vidéo. Ce cas d’usage illustre le potentiel de Sonar pour enrichir les expériences numériques tout en maintenant une efficacité optimale.

Des tarifs compétitifs pour une accessibilité accrue

Perplexity positionne Sonar comme l’API de recherche AI la moins chère du marché. La version de base coûte 5 dollars pour 1000 recherches, avec des frais supplémentaires pour les mots entrés et générés. Sonar Pro, plus détaillée, facture 15 dollars pour chaque 750.000 mots générés, mais justifie son prix par une double citation et des performances supérieures. Cette structure tarifaire compétitive vise à séduire un large éventail de clients, des startups aux grandes entreprises.

Une opportunité de croissance pour Perplexity

Avec un revenu annuel récurrent estimé entre 5 et 10 millions de dollars, Perplexity cherche à renforcer sa croissance grâce à Sonar. Perplexity a récemment levé 73,6 millions de dollars, portant sa valorisation à 520 millions. En proposant une API performante et abordable, elle diversifie ses sources de revenus tout en rivalisant avec les leaders du marché comme Google et OpenAI. Cette stratégie pourrait consolider sa position dans le domaine en pleine expansion de la recherche AI.