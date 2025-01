Perplexity s’allie à TripAdvisor pour afficher les informations d’hôtels

La plateforme Perplexity intégrera dorénavant les informations sur les hôtels provenant de TripAdvisor, offrant ainsi une expérience plus complète et enrichissante à ses utilisateurs.

Tl;dr TripAdvisor s’associe à Perplexity pour humaniser l’IA.

Les données de TripAdvisor seront intégrées aux recherches hôtelières sur Perplexity.

Perplexity a été accusé de plagiat par plusieurs éditeurs.

Un mariage entre humain et IA : TripAdvisor et Perplexity s’associent

En quête de donner une dimension humaine à l’information automatisée, TripAdvisor a conclu un partenariat avec Perplexity. L’intention ? Intégrer une touche humaine à la plateforme d’IA de Perplexity consacrée aux informations hôtelières.

Une intégration mutuellement bénéfique

Grâce à ce partenariat, les résultats de recherche d’hôtels sur Perplexity incluront désormais des résumés en provenance de TripAdvisor, expliquant pourquoi ils figurent dans les résultats. Les notes, avantages et images de TripAdvisor seront également visibles sur Perplexity.

« TripAdvisor offre une source d’information fiable et à jour que nous synchronisons régulièrement », a déclaré Johnny Ho, co-fondateur de Perplexity, à The Verge. « En temps réel, nous indexerons et récupérerons les résultats appropriés en fonction de l’intention de l’utilisateur. »

Un déploiement progressif et des améliorations continues

Le fruit de cette collaboration est d’ores et déjà visible sur le site de Perplexity et sera bientôt déployé sur ses applications mobiles. Conformément au communiqué de presse, les deux entreprises envisagent d’apporter des améliorations continuelles à leur collaboration au cours des trois prochaines années. Aucun détail financier n’a été dévoilé pour cet accord.

Des controverses à surmonter

Il est à noter que l’été dernier, Perplexity avait annoncé vouloir intégrer un programme de revenus publicitaires à son moteur de recherche alimenté par l’IA. Cependant, cette initiative a suscité des accusations de plagiat et de violation des droits d’auteur de la part de plusieurs éditeurs, dont The New York Times, Condé Nast, The Wall Street Journal et le New York Post.