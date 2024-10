Perplexity AI poursuivi par le Wall Street Journal et le New York Post pour violation de droits d’auteur

Les publications de News Corp. ont déclaré que la société profite gratuitement du contenu qu’ils produisent.

Tl;dr Dow Jones et le New York Post poursuivent Perplexity pour violation de droits d’auteur.

Ils accusent Perplexity d’utiliser leur contenu pour entraîner ses modèles de langage.

News Corp. réclame à la cour d’interdire à Perplexity d’utiliser son contenu sans permission.

Perplexity face à une action en justice

La maison mère du Wall Street Journal, Dow Jones, ainsi que le New York Post ont déposé plainte contre la start-up Perplexity, spécialisée dans la recherche assistée par l’IA. Ils l’accusent d’avoir utilisé leurs articles pour entraîner ses modèles de langage de grande taille, ce qui constituerait une violation de droits d’auteur.

Une utilisation litigieuse du contenu

Selon les plaignants, Perplexity n’aurait pas seulement servi des extraits de leurs articles protégés par le droit d’auteur, mais l’intégralité de ceux-ci, en particulier pour les utilisateurs bénéficiant de son plan d’abonnement premium. Ils ont cité un cas où le service aurait reproduit intégralement un article du New York Post en réponse à la requête d’un utilisateur.

Par ailleurs, Dow Jones et le New York Post reprochent à Perplexity de porter atteinte à leur marque en citant des informations qui n’ont jamais figuré sur leurs sites web. Ils expliquent que l’IA de l’entreprise peut « halluciner » et ajouter des détails incorrects.

Des accusations de pratiques déloyales

« Ce procès est intenté par des éditeurs de nouvelles qui cherchent à obtenir réparation pour le stratagème effronté de Perplexity visant à concurrencer les lecteurs tout en profitant gratuitement du contenu précieux que les éditeurs produisent », ont écrit les plaignants dans leur plainte, selon le Journal.

Une affaire à suivre

News Corp. demande au tribunal d’interdire à Perplexity d’utiliser le contenu de ses publications sans autorisation et réclame également des dommages-intérêts pouvant aller jusqu’à 150 000 dollars pour chaque incident de violation de droits d’auteur. Il reste à voir si l’entreprise est disposée à négocier un accord de contenu. Pour rappel, News Corp. a conclu un accord de licence avec OpenAI plus tôt cette année, ce qui permet à ce dernier d’utiliser les articles de ses sites web pour la formation au cours des cinq prochaines années, en échange d’une somme rapportée de 250 millions de dollars.